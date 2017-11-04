В Москве устроили более 20 обысков по делу «Артподготовки»

В Москве утром 4 ноября сотрудники управления по борьбе с экстремизмом МВД (центр «Э») и ФСБ устроили более 20 обысков в рамках дела против участников движения «Артподготовка», признанного экстремистским. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Задержанные накануне участники движения начали давать показания, в деле появились новые имена и адреса», — заявил источник в МВД.

По его словам, «оперативные мероприятия продолжаются, но уже известно, что по некоторым адресам была изъята литература экстремистского содержания, одежда с националистической символикой, а также компьютеры, телефоны и другие электронные носители».

«ОВД-Инфо» утром 4 ноября сообщило об обыске у одного из организаторов «Русского марша» Ивана Белецкого. Связан ли он с делом «Артподготовки», неизвестно.

Издание также сообщило о задержании четырех активистов «Артподготовки» в Калининграде и об обысках у активистов движения в Барнауле. В Волгограде сторонник лидера движения Вячеслава Мальцева, по данным издания, «пропал» после судебного заседания, на котором его было решено освободить.