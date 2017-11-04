В Москве устроили более 20 обысков по делу «Артподготовки»

В Москве утром 4 ноября сотрудники управления по борьбе с экстремизмом МВД (центр «Э») и ФСБ устроили более 20 обысков в рамках дела против участников движения «Артподготовка», признанного экстремистским. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
«Задержанные накануне участники движения начали давать показания, в деле появились новые имена и адреса», — заявил источник в МВД.
По его словам, «оперативные мероприятия продолжаются, но уже известно, что по некоторым адресам была изъята литература экстремистского содержания, одежда с националистической символикой, а также компьютеры, телефоны и другие электронные носители».
«ОВД-Инфо» утром 4 ноября сообщило об обыске у одного из организаторов «Русского марша» Ивана Белецкого. Связан ли он с делом «Артподготовки», неизвестно.
Издание также сообщило о задержании четырех активистов «Артподготовки» в Калининграде и об обысках у активистов движения в Барнауле. В Волгограде сторонник лидера движения Вячеслава Мальцева, по данным издания, «пропал» после судебного заседания, на котором его было решено освободить.
«Артподготовка» — движение, основанное националистом Вячеславом Мальцевым. Мальцев на протяжении нескольких лет говорил, что 5 ноября 2017 года в России должна произойти революция, и предлагал своим сторонникам выйти в центры своих городов и оставаться там, пока президент Владимир Путин не уйдет в отставку.
В октябре суд признал «Артподготовку» экстремистской организацией. По всей России были задержаны десятки сторонников Мальцева — их обвиняют, в частности, в терроризме и покушении на массовые беспорядки. Сам Мальцев находится за границей, в России его обвиняют в экстремизме.
3 ноября ФСБ России объявила
о пресечении деятельности «законспирированной ячейки» сторонников «Артподготовки» Вячеслава Мальцева, которые якобы собирались 4–5 ноября поджечь в Москве административные здания и напасть на полицейских, а также о пресечении массовых беспорядков в Томске,
также якобы запланированных на 4 ноября.
По данным
РБК, в разных российских городах были задержаны 14 сторонников «Артподготовки». По утверждению источников издания, в ходе обысков у них изъяли холодное оружие, маски, травматическое оружие и компоненты для приготовления «коктейля Молотова».
Вячеслав Мальцев утверждает, что «Артподготовку» некорректно называть движением — по его словам, это объединение зрителей его одноименного канала на ютьюбе, который он ведет с 2012 года и на котором критикует российскую власть и Владимира Путина.