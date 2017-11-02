Квентин Тарантино отказался от сотрудничества с The Weinstein Company

Deadline
10:38, 2 ноября 2017
Требует подтверждения

Квентин Тарантино прекратил сотрудничество с The Weinstein Company. По информации издания Deadline, режиссер занялся поисками другой студии для съемок своего нового фильма.

Причиной такого решения стали обвинения в сексуальных домогательствах, с которыми столкнулся продюсер Харви Вайнштейн, основавший The Weinstein Company вместе со своим братом.

С обвинениями в адрес Харви Вайнштейна выступили многие голливудские актрисы, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли. В США и Великобритании были начаты расследования. К The Weinstein Company подали судебный иск.
Харви Вайнштейн в связи с выдвинутыми против него обвинениями был уволен из основанной им компании. Он обратился в суд с требованием проверить законность такого решения.
Квентин Тарантино в течение всей своей карьеры сотрудничал с The Weinstein Company и студией Miramax, основанной братьями Вайнштейнами. Режиссер рассказал, что ему было известно о домогательствах Харви Вайнштейна к женщинам. «Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем сделал», — сказал Тарантино.

Дело Харви Вайнштейна

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