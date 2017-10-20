Тарантино признался, что знал о домогательствах Вайнштейна к женщинам

Кинорежиссер Квентин Тарантино признался, что знал о неподобающем поведении продюсера Харви Вайнштейна, с которым он многие годы дружил и работал.

«Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем сделал, — цитирует The New York Times заявление Тарантино. — Это были не просто обычные слухи и обычные сплетни. Я знал об этом не из вторых рук. Я знал о паре случаев, когда он делал подобные вещи».

Тарантино также выразил сожаление, что не предпринял должных мер, зная о поведении Вайнштейна по отношению к женщинам. «Мне жаль, что я не взял на себя ответственность за то, о чем мне было известно», — сказал режиссер. «Если бы я сделал то, что был должен, мне бы не пришлось с ним работать», — добавил он.