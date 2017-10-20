Тарантино признался, что знал о домогательствах Вайнштейна к женщинам
Кинорежиссер Квентин Тарантино признался, что знал о неподобающем поведении продюсера Харви Вайнштейна, с которым он многие годы дружил и работал.
«Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем сделал, — цитирует The New York Times заявление Тарантино. — Это были не просто обычные слухи и обычные сплетни. Я знал об этом не из вторых рук. Я знал о паре случаев, когда он делал подобные вещи».
Тарантино также выразил сожаление, что не предпринял должных мер, зная о поведении Вайнштейна по отношению к женщинам. «Мне жаль, что я не взял на себя ответственность за то, о чем мне было известно», — сказал режиссер. «Если бы я сделал то, что был должен, мне бы не пришлось с ним работать», — добавил он.
Квентин Тарантино после того, как поведение Вайнштейна получило широкую огласку, сообщил, что «поражен и убит горем» в связи с тем, что стало известно о продюсере, с которым он дружил более 20 лет, пообещав позже сделать публичное заявление о случившемся.
Киностудия Miramax, основанная Бобом и Харви Вайнштейнами, выпустила большинство известных фильмов Квентина Тарантино, включая «Бесславных ублюдков», «Криминальное чтиво» и «Убить Билла».
В начале октября в американских СМИ были опубликованы расследования о многолетних сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна к актрисам и сотрудницам.
После публикаций многие актрисы, включая Анджелину Джоли и Гвинет Пэлтроу, заявили о домогательствах со стороны Вайнштейна. В числе прочих, о домогательствах со стороны Вайнштейна рассказала и глава Роскино телеведущая Екатерина Мцитуридзе.
Расследование в отношении Вайнштейна ведут американские и британские правоохранительные органы.