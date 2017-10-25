На компанию Харви Вайнштейна подан первый иск о домогательствах

На компанию Weinstein Co., одним из основателей которой был Харви Вайнштейн, подан первый иск, связанный с сексуальными домогательствами.

В суд обратилась актриса и фотомодель Доминик Хьюетт, утверждающая, что Вайншейн в 2010 году принудил ее к сексуальному контакту. Актриса утверждает, что в Weinstein Co. знали о склонностях Харви Вайнштейна, но не предприняли никаких мер для того, чтобы защитить женщин от домогательств.

Актриса требует от компании материальную компенсацию, размер которой предполагается определить в ходе судебных слушаний.

Представители Weinstein Co. пока иск не прокомментировали. Хьюетт и ее адвокат планируют раскрыть некоторые подробности иска во время специальной пресс-конференции, назначенной на 25 октября.