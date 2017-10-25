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На компанию Харви Вайнштейна подан первый иск о домогательствах

Variety
05:57, 25 октября 2017
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На компанию Weinstein Co., одним из основателей которой был Харви Вайнштейн, подан первый иск, связанный с сексуальными домогательствами.

В суд обратилась актриса и фотомодель Доминик Хьюетт, утверждающая, что Вайншейн в 2010 году принудил ее к сексуальному контакту. Актриса утверждает, что в Weinstein Co. знали о склонностях Харви Вайнштейна, но не предприняли никаких мер для того, чтобы защитить женщин от домогательств.

Актриса требует от компании материальную компенсацию, размер которой предполагается определить в ходе судебных слушаний.

Представители Weinstein Co. пока иск не прокомментировали. Хьюетт и ее адвокат планируют раскрыть некоторые подробности иска во время специальной пресс-конференции, назначенной на 25 октября.

Этот иск [от имени Доминик Хьюетт] первый, поданный после того, как три недели назад разразился скандал с Вайншейном, но, как ожидается, за ним последуют другие (англ.яз.).

Variety
В начале октября в американских СМИ были опубликованы расследования о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна к актрисам и другим женщинам, работающим в киноиндустрии. По состоянию на 24 октября, о домогательствах со стороны Вайнштейна публично объявили около 50 женщин, включая Анджелину Джоли и Гвинет Пэлтроу.
Спустя несколько дней после публикации расследований Харви Вайншейн был уволен из Weinstein Co. Сообщалось, что компания планирует убрать его имя из названия, чтобы дистанцироваться от скандала.
В средине октября стало известно, что в контракте Вайншейна с Weinstein Co. было предусмотрено, что против него могут быть выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. По условиям контракта, с которым ознакомилось издание TMZ, в случае судебного иска к компании из-за домогательств со стороны Вайнштейна, продюсер должен был погасить все расходы на досудебное соглашение либо компенсацию по решению суда. Кроме того, в контракте была прописана система штрафов для Вайнштейна за подобные иски.
Американские и британские правоохранительные органы начали расследование в отношении Харви Вайнштейна, но никаких обвинений продюсеру пока не предъявлено.

Дело Харви Вайнштейна

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