Харви Вайнштейн подал в суд на The Weinstein Company

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн подал иск к основанной им компании The Weinstein Company, откуда его уволили из-за обвинений в сексуальных домогательствах и насилии. Об этом сообщает Reuters.

В иске Вайнштейн требует предоставить ему информацию и документы, которые, по его мнению, могут защитить его и компанию от вреда от несправедливых судебных решений. В частности, в иске упоминается его переписка, которая, по мнению Вайнштейна, может реабилитировать его и компанию, передает Reuters.

Вайнштейн также хочет выяснить, правомерно ли было его увольнение из компании и передавали ли сотрудники какую-либо конфиденциальную информацию журналистам.

Иск был подан на следующий день после того, как на The Weinstein Company подала в суд актриса Доминик Хьюетт, которая рассказала, как продюсер домогался ее и принуждал к сексу. Хьюетт утверждает, что компания знала о поведении продюсера, но не предотвратила новые случаи домогательств.