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Харви Вайнштейн подал в суд на The Weinstein Company

Reuters
19:15, 26 октября 2017
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Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн подал иск к основанной им компании The Weinstein Company, откуда его уволили из-за обвинений в сексуальных домогательствах и насилии. Об этом сообщает Reuters.

В иске Вайнштейн требует предоставить ему информацию и документы, которые, по его мнению, могут защитить его и компанию от вреда от несправедливых судебных решений. В частности, в иске упоминается его переписка, которая, по мнению Вайнштейна, может реабилитировать его и компанию, передает Reuters.

Вайнштейн также хочет выяснить, правомерно ли было его увольнение из компании и передавали ли сотрудники какую-либо конфиденциальную информацию журналистам.

Иск был подан на следующий день после того, как на The Weinstein Company подала в суд актриса Доминик Хьюетт, которая рассказала, как продюсер домогался ее и принуждал к сексу. Хьюетт утверждает, что компания знала о поведении продюсера, но не предотвратила новые случаи домогательств.

В октябре 2017 года с обвинениями в адрес Харви Вайнштейна выступили десятки женщин, в том числе актрисы, работавшие с ним, и его бывшие подчиненные. Большинство из них обвинили продюсера в домогательствах, но несколько женщин заявили, что он изнасиловал их. Вайнштейн отрицает, что принуждал женщин к сексу.
The Weinstein Company уволила Вайнштейна и исключила его из совета директоров. Сообщалось, что руководство рассматривает возможность продажи компании. Харви Вайнштейн, наряду со своим братом Бобом, остается одним из главных акционеров The Weinstein Company.
Американский таблоид TMZ также писал, что в контракте продюсера с The Weinstein Company содержался пункт о возможных исках против него из-за сексуальных домогательств.

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