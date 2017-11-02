Google News перестал выдавать новости агентства ФАН, которое связывают с «фабрикой троллей»
Сервис Google News перестал выдавать новости Федерального агентства новостей (ФАН), которое, как выяснили журналисты РБК, связано с российской «фабрикой троллей».
ФАН назвало действия Google News «актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом».
ФАН утверждает, что лучше других изданий освещает конфликт в Сирии — в частности, действия сирийской правительственной армии и российских войск против террористических группировок.
Агентство собирается жаловаться в суд, антимонопольную службу и «другие контролирующие органы».
Федеральное агентство новостей было создано в 2014 году. Его офис находился в Петербурге на улице Савушкина — там же, где располагалась «фабрика троллей», сотрудники которой пишут платные комментарии в поддержку российской власти.
В расследовании РБК говорилось, что с «фабрикой троллей» связана целая «медиагруппа» из полутора десятков изданий. ФАН является главным из них. Аудитория агентства — 11 миллионов пользователей в месяц.