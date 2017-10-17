РБК: на «фабрике троллей» до 90 человек занимались освещением выборов в США

Петербургская «фабрика троллей» выделила до трети своего штата для работы на выборах президента США. Об этом говорится в расследовании РБК о деятельности «фабрики» (краткий пересказ можно почитать тут).

На пике предвыборной кампании, летом 2016 года, «американский отдел» увеличился до 80-90 человек, рассказали источники РБК. При этом весь штат «фабрики» насчитывает до 250 человек. Зарплаты в «американском отделе» составляли от 80 до 120 тысяч рублей.

Руководителем отдела РБК называет 27-летнего выходца из Азербайджана Джейхуна Асланова. Сам он в беседе с изданием опроверг причастность к «фабрике троллей».

118 сообществ «фабрики» в фейсбуке, инстаграме и твиттере были заблокированы в августе—сентябре 2017 года после внутреннего расследования соцсетей. Совокупное число подписчиков этих групп составляло около 6 миллионов человек, но в 2016 году охват постов достигал 30 миллионов человек в неделю. Помимо этого отдел организовал около 40 реальных митингов и протестов в США.

Основным направлением работы «американского отдела» было освещение расовых проблем в США. Помимо этого «тролли» писали об отделении Техаса, нелегальной миграции и праве на ношение оружия.

Расходы на зарплаты сотрудникам «американского отдела» РБК оценивает в миллион долларов в год. Еще около 200 тысяч долларов за два года было потрачено на продвижение в соцсетях и обеспечение реальных акций в США.

«Американский отдел», по утверждению источников РБК, работает до сих пор со штатом около 50 человек.