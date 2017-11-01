Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах

Издание The Hollywood Reporter опубликовало колонку стороннего автора Анны Хантер, которая обвинила Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах.

По словам Хантер, актер домогался ее на съемках фильма «Смерть коммивояжера», вышедшего в 1985 году. Хантер в то время было 17 лет, она работала ассистентом продюсера.

Хантер утверждает, что Хоффман открыто флиртовал с ней, хватал ее за ягодицы и говорил с ней о сексе.

The Hollywood Reporter обратилось к Хоффману за комментарием. «Я очень уважаю женщин и испытываю ужасные чувства из-за того, что она могла оказаться в некомфортной ситуации по причине каких-то действий, которые я мог совершить. Я сожалею», — ответил актер. При этом он не подтвердил факт домогательств к Хантер.