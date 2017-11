Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах

В начале октября The New Yorker и The New York Times опубликовали статьи, в которых женщины рассказали о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. С такими обвинениями выступили многие голливудские актрисы, в том числе Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли.