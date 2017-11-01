Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах

The Hollywood Reporter
15:03, 1 ноября 2017
Надежный источник

Издание The Hollywood Reporter опубликовало колонку стороннего автора Анны Хантер, которая обвинила Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах.

По словам Хантер, актер домогался ее на съемках фильма «Смерть коммивояжера», вышедшего в 1985 году. Хантер в то время было 17 лет, она работала ассистентом продюсера.

Хантер утверждает, что Хоффман открыто флиртовал с ней, хватал ее за ягодицы и говорил с ней о сексе.

The Hollywood Reporter обратилось к Хоффману за комментарием. «Я очень уважаю женщин и испытываю ужасные чувства из-за того, что она могла оказаться в некомфортной ситуации по причине каких-то действий, которые я мог совершить. Я сожалею», — ответил актер. При этом он не подтвердил факт домогательств к Хантер.

В начале октября The New Yorker и The New York Times опубликовали статьи, в которых женщины рассказали о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. С такими обвинениями выступили многие голливудские актрисы, в том числе Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли.
30 октября в сексуальных домогательствах обвинили Кевина Спейси. Сначала о его приставаниях рассказал актер Энтони Рэпп, а затем еще четверо мужчин. После обвинений со стороны Рэппа Спейси открыто объявил о своей гомосексуальной ориентации. Он принес извинения Рэппу, заметив, что не помнит самого факта домогательств к нему.

Дело Харви Вайнштейна

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