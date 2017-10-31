Из штаба Собчак ушел главный политтехнолог

Из избирательного штаба Ксении Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты России, ушел главный политтехнолог Алексей Ситников и еще семь человек, входящих в его команду. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники, близкие к штабу.

Пресс-секретарь штаба Собчак Ксения Чудинова подтвердила эту информацию. «Будем ли кого-то искать вместо него, пока неизвестно», — сказала Чудинова в комментарии газете «Ведомости».

The Bell отмечает, что уход Ситникова стал неожиданным: никаких разногласий в избирательном штабе не было.

Источник «Ведомостей», в свою очередь, ранее говорил о возможном уходе Ситникова. «В штабе не могут нормально организовать работу, а разные сотрудники штаба по сути оказались должны выполнять одни и те же функции», — рассказывал источник газеты.