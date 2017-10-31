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Из штаба Собчак ушел главный политтехнолог

The Bell
07:42, 31 октября 2017
Надежный источник

Из избирательного штаба Ксении Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты России, ушел главный политтехнолог Алексей Ситников и еще семь человек, входящих в его команду. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники, близкие к штабу.

Пресс-секретарь штаба Собчак Ксения Чудинова подтвердила эту информацию. «Будем ли кого-то искать вместо него, пока неизвестно», — сказала Чудинова в комментарии газете «Ведомости».

The Bell отмечает, что уход Ситникова стал неожиданным: никаких разногласий в избирательном штабе не было.

Источник «Ведомостей», в свою очередь, ранее говорил о возможном уходе Ситникова. «В штабе не могут нормально организовать работу, а разные сотрудники штаба по сути оказались должны выполнять одни и те же функции», — рассказывал источник газеты.

Ксения Собчак 18 октября объявила о решении участвовать в выборах президента России в 2018 году. По словам Собчак, она собирается мобилизовать избирателей, готовых голосовать против всех.
24 октября Собчак дала первую пресс-конференцию в качестве кандидата и рассказала о своем избирательном штабе. Его начальником стал Игорь Малашенко — один из основателей телеканала НТВ, занимавшийся информационным сопровождением президентской кампании Бориса Ельцина на выборах 1996 года. Алексей Ситников также участвовал в этой кампании. Позднее он работал на Украине с Юлией Тимошенко.

Кампания Ксении Собчак

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