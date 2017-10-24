Голосуй против всех или проиграешь В предвыборный штаб Ксении Собчак вошли политтехнологи, помогавшие выиграть Борису Ельцину и раскрутить Михаила Прохорова

24 октября в Москве прошла первая пресс-конференция Ксении Собчак в качестве кандидата в президенты России. На ней Собчак рассказала о том, почему решила баллотироваться в президенты, и еще раз назвала себя кандидатом «против всех». Она также представила членов своего предвыборного штаба — у многих из них оказался опыт ведения политических кампаний еще с 1996 года. «Медуза» рассказывает о том, кто поведет Ксению Собчак на выборы.

На своей первой пресс-конференции в качестве кандидата в президенты Ксения Собчак постаралась коротко затронуть все самые обсуждаемые темы. Она ответила на вопросы про Крым (он — «украинский»), про Путина (он «практически спас жизнь» ее отцу Анатолию Собчаку), про политзаключенных (их необходимо освободить; в их числе она назвала режиссера Кирилла Серебренникова, брата Алексея Навального — Олега, журналиста РБК Александра Соколова). Также Собчак заявила, что хочет «перевернуть шоу» (так она назвала президентские выборы).

Но самое главное, что сделала Собчак, — это наконец представила свой штаб.

Игорь Малашенко

Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA

Российский политолог и медиаменеджер, один из основателей телеканала НТВ. Он придумал название канала, разрабатывал концепцию вещания и экономическую модель. В 2001 году, когда НТВ перешел под контроль «Газпром-медиа», Малашенко уехал из России. С 2001 по 2009 год он работал генеральным директором международного русскоязычного телеканала Владимира Гусинского RTVi, также занимался еще одним проектом Гусинского — украинским телеканалом ТВi.

Малашенко был одним из тех, кто занимался информационным сопровождением президентской кампании Бориса Ельцина на выборах 1996 года. В частности, он имел отношение к резко критиковавшей коммунистов газете «Не дай бог». «Я действительно повредил здоровье Бориса Николаевича. Наша аналитическая группа гоняла его по всей стране, чтобы он новости создавал каждый день», — рассказывал о кампании сам Малашенко.

По данным Forbes, в 1999 году Малашенко отказался участвовать в телевизионной «раскрутке» Владимира Путина.

Представляя Малашенко в качестве начальника штаба, Ксения Собчак отметила именно успешную кампанию Ельцина 1996 года. Сам же Малашенко прямо на первой пресс-конференции Собчак сказал, что ему симпатичен Алексей Навальный и что он считает его «блестящим политиком». Правда, глава штаба Собчак не поддерживает ее идею снять свою кандидатуру с выборов, если Навального официально зарегистрируют в качестве кандидата. «Это разные поколения, это разные политические взгляды. Навальный по большому счету политик толпы, а Ксения — политик-индивидуалист», — объяснил он.

Прямо на пресс-конференции Малашенко был вынужден сказать, что «разберется» с позицией его жены, светской журналистки Божены Рынски. Она горячо поддерживает Навального и ненавидит Ксению Собчак. На решение Собчак баллотироваться в президенты Рынска отреагировала так: «Вот же подлая гадина. Решила баллотироваться, тварь». После официального представления Малашенко в качестве главы штаба Собчак Рынска заявила, что это был «нежданчик». По ее мнению, совместная работа Малашенко и Собчак продлится не дольше месяца. Малашенко на пресс-конференции заявил, что ничто не помешает ему вести кампанию.

Алексей Ситников

Виталий Тимкив / ТАСС / Vida Press

Один из самых известных российских политтехнологов и консультантов. В штабе Собчак будет отвечать за сбор подписей, работу с волонтерами и другие направления. По словам самой Собчак, Ситникову доверено все «офлайн-направление».

В качестве политтехнолога он участвовал во множестве избирательных кампаний разного уровня в России и других странах. На его сайте говорится, что всего кампаний было более четырехсот. Ситников, как и Малашенко, участвовал в президентской кампании Бориса Ельцина в 1996 году и говорил, что выдвижение на тех выборах генерала Александра Лебедя (он занял в 1996 году третье место после Ельцина и Зюганова, а потом призвал избирателей голосовать за действующего президента) было его идеей — и главным политтехнологическим ходом кампании Ельцина. По его словам, это было придумано для того, чтобы оттянуть часть голосов коммунистов для передачи их потом в пользу Ельцина.

В 2003–2008 годах, в том числе во время первой «оранжевой революции», Ситников был советником Юлии Тимошенко. По его словам, именно он предложил Тимошенко прическу с заплетенной косой. «Он придумывал невероятные символы кампаний, в том числе и украинских, которые остались с нами», — сказала Собчак про Ситникова.

Виталий Шкляров

Виталий Шкляров родился в Белоруссии, но в 1996 году переехал учиться в Германию, где изучал политологию и социологию. Там же он начал участвовать в избирательных кампаниях. Он работал в кампаниях канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента США Барака Обамы. В ходе президентской кампании 2016 года в Америке Шкляров работал в команде Берни Сандерса, который в итоге проиграл в праймериз Демократической партии Хиллари Клинтон. Последний его проект — совместный с бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым — выборы муниципальных депутатов в Москве в сентябре 2017 года. Кандидаты от созданной им коалиции «Объединенные демократы» в общей сложности взяли 266 мест в 62 районах Москвы.

По словам Собчак, Виталий Шкляров будет отвечать за «интернет-кампанию» и «все, что будет онлайн». Сам Шкляров рассказал, что сконцентрируется на «работе с молодежью» и «мобилизации людей, девочек, мальчиков, которые смотрели „Дом-2“, — 18-летних, которые родились фактически в момент инаугурации Путина».

Антон Красовский

Сергей Николаев / Интерпресс / PhotoXPress

Наиболее известен как журналист и телеведущий. Работал в издательском доме «Коммерсант», «Яндексе», «Независимой газете», Vogue и других изданиях. С 2009 года был главным редактором программы «НТВшники», в начале 2012 года покинул телеканал. Одной из причин стало то, что в декабре 2011 года он возглавил предвыборный штаб кандидата в президенты бизнесмена Михаила Прохорова. На выборах в 2012 году Прохоров получил почти 8% голосов избирателей и занял третье место после Владимира Путина и лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Красовский — один из создателей (вместе с писателем Сергеем Минаевым) телеканала Kontr TV. По данным «Коммерсанта», канал был учрежден прокремлевским Институтом социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ). Сам Красовский подтверждал, что канал был «кремлевским проектом» и занимался пропагандой. В январе 2013 года Красовский покинул канал после того, как в эфире, посвященном «закону о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних», признался, что он — гей.

По словам Ксении Собчак, Красовский «будет модерировать дискуссии о ВИЧ» (сейчас Красовский возглавляет благотворительный фонд «СПИД.Центр») на площадках кампании, а также будет помогать ей в целом. Ранее Красовский уже работал с Собчак — в частности, они вместе готовили материалы для журнала «Сноб».

«Медузе» Красовский пояснял, что готов поддержать Собчак в любом качестве. «Если я правильно понимаю принцип этой кампании, это кампания призыва, а не договорняка, — сказал Красовский. — Это история про то, что „а давайте вы, кто хотите, присоединяйтесь ко мне, мы там договоримся: хотите, работайте фуллтайм, хотите, просто поддерживайте“. Я со своей стороны говорю: я поддерживаю Ксению Анатольевну, и все, что от меня зависит, чтобы она красиво прошла выборы, я сделаю».

Ксения Чудинова

Антон Новодережкин / ТАСС / Vida Press

Работала редактором в журналах «Афиша» и Time Out, была главным редактором в журнале «Большой город», телеведущей на телеканале «Дождь», радиоведущей на «Сити ФМ» и «Говорит Москва». Сейчас Чудинова — директор по внешним связям в журнале «Сноб». Она будет пресс-секретарем Собчак в ходе президентской кампании.

«За годы работы с Ксенией я видела только ее взвешенность, умение договариваться, объяснять, объединять людей, чувствовать момент и делегировать (вообще редчайшее качество в нашей стране), внимание даже к мельчайшим деталям, неподдельный интерес к самым разнообразным историям и умозаключениям, искренность, смелость на грани безбашенности, острый ум и неподдельное участие», — объяснила такое решение сама Чудинова.

Марина Литвинович

Российский политтехнолог, журналистка и правозащитница. В штабе Собчак Литвинович будет «помогать собирать и анализировать ваши запросы и требования, организует взаимодействие с общественными движениями и активистами».

В 1996 году Литвинович стала директором информационно-аналитического отдела «Фонда эффективной политики» (ФЭП) Глеба Павловского, где отвечала за интернет-проекты. Принимала участие в создании сайтов «Русский журнал», «Газета.Ru» и «Вести.Ru».

Литвинович участвовала в различных предвыборных кампаниях, где был задействован ФЭП. Например, занималась сайтом сопредседателя «Союза правых сил» Сергея Кириенко, когда он баллотировался в мэры Москвы в 1999 году. В 1999–2000 годах Литвинович участвовала в создании информационных порталов к выборам в Госдуму и президента России. Также она возглавляла разработку предвыборного сайта Владимира Путина.

В конце 2002 года Литвинович ушла из ФЭП. Она работала в избирательном штабе «Союза правых сил», была политическим консультантом Михаила Ходорковского, в 2004 году возглавляла избирательный штаб Ирины Хакамады, когда та выдвигалась в президенты (и получила меньше 4% голосов). Литвинович была политическим советником Гарри Каспарова, возглавляла избирательный штаб Виктора Шендеровича на выборах в Госдуму (он их проиграл). В 2006–2008 годах Литвинович была в составе движения «Другая Россия» (тогда его возглавляли Михаил Касьянов, Эдуард Лимонов и Гарри Каспаров) и занималась организацией «Марша несогласных» — несанкционированных акций, проходивших в эти годы в Москве и Санкт-Петербурге.

В 2005 году Литвинович создала Фонд помощи жертвам террора и сайт «Правда Беслана» — для независимого расследования гибели заложников при захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. В марте 2006 года Литвинович избили в Москве неизвестные. Она связала это с расследованием событий в Беслане. В последние несколько лет активной политической деятельностью она не занималась.

Сергей Кальварский

Кальварский — известный создатель музыкальных клипов и видеороликов. Он снимал клипы Михаила Шуфутинского и Филиппа Киркорова, концерты Ирины Аллегровой и Леонида Агутина, рекламные ролики — всего больше 150. В начале 2000-х годов он был главным режиссером телекомпании «ВИD», затем продюсировал на Первом канале телешоу «Минута славы», был режиссером программ «Утренняя почта» и «Песня года».

В кампании Ксении Собчак он будет заниматься созданием видеороликов и «ютьюб-контента». «Надеюсь, это будет весело, развлекательно и доходчиво для нашей аудитории», — сказала Собчак на пресс-конференции.

Сергей Кальварский уже работал с Ксенией Собчак — они вели программу «Барабака и Серый волк» на радиостанции «Серебряный дождь». Кроме того, на пресс-конференции Собчак упомянула, что Кальварский уже снимал видеоролики с ее участием.

Кто еще может присоединиться к штабу Ксении Собчак

24 октября Ксения Собчак также назвала несколько человек, которые, по ее словам, еще окончательно не подтвердили свое участие в ее кампании. Так, она позвала присоединиться к разработке ее экономической программы известных экономистов Владислава Иноземцева и Андрея Мовчана (фамилию Мовчана Собчак путала в ходе интервью с Алексеем Навальным на «Дожде»; Иноземцева на пресс-конференции 24 октября она назвала Вячеславом). Тот не обиделся, заявил, что к нему представители Собчак пока не обращались, и отметил, что в целом он «позитивно относится» к Собчак.

Собчак заявила, что обсуждала возможность присоединиться к кампании со сценаристкой и телеведущей Авдотьей Смирновой. Предполагается, что жена главы «Роснано» Анатолия Чубайса будет консультировать штаб «по вопросам инклюзивного и толерантного общества».

Еще один специалист, которого хочет пригласить Ксения Собчак, — юрист Елена Лукьянова. Она работала советником в аппарате Госдумы первого — третьего созывов, в Госдуме пятого созыва (2007–2011) была помощником вице-спикера Ивана Мельникова от КПРФ. Как юрист она оспаривала конституционность закона об отмене прямых выборов губернаторов. С 2006 по 2014 год Лукьянова была адвокатом Михаила Ходорковского.

Собчак сформулировала задачу Лукьяновой как «обсуждение законотворчества и судебной практики».