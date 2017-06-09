Овчан, Морчан или Мовчан: Ксения Собчак запуталась в экономистах

Вечером 8 июня Ксения Собчак взяла на «Дожде» интервью у политика Алексея Навального. И самой обсуждаемой частью полуторачасового разговора стала попытка Собчак перечислить экономистов, которые считают, что социальные расходы в России «сильно раздуты».

В ответ на просьбу Навального назвать таких экономистов, Собчак сказала: «Овчан, Кудрин, Орешкин». Фамилию Андрея Мовчана журналистка смогла произнести с третьей попытки: «Овчан. Морчан. Мов-чан».

Морчан, Овчан или Мовчан Russia Calls

Реакция Навального на другую реплику Собчак отлично подходит и к этой ситуации: