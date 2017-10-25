Ксения Собчак в прямом эфире на «России 1». Как это было Она опаздывает на половину программы, Малахов боится произнести фамилию Навального

Объявившая об участии в президентской гонке телеведущая Ксения Собчак в интервью журналисту Юрию Дудю , которое вышло 24 октября, пожаловалась, что ее не зовут на федеральные каналы из-за оппозиционных взглядов. На следующий день она уже выступала в прямом эфире «России 1» в прайм-тайм у Андрея Малахова. Правда, в первые полчаса Собчак просто не было в студии, а за вторую часть программы ей почти не дали сказать ни слова про взгляды и политическую программу. Малахов проигнорировал фамилию Навального. Мы рассказываем, как прошел «Прямой эфир» с Собчак для тех, кто не в силах его смотреть.

Большинство фраз ниже не прямая речь. Как правило, это пересказ высказываний участников программы, хотя есть и дословные цитаты. Имейте это в виду.

Показывают домашнее видео, где юная Ксения Собчак говорит, что не хочет заниматься политикой и ей «только в убыток», что политикой занимается отец.

Член Совета Федерации, мать Ксении Собчак Людмила Нарусова: Поддержать Ксению — долг матери.

Малахов рассказывает, что все ловят хайп на выдвижении Собчак в президенты; в частности, в интернете ее сравнивают с Хиллари Клинтон. Голос за кадром: «Зачем вы сравниваете ее с этой ведьмой?»

Людмила Нарусова: Еще одну вещь скажу. Ксения выросла в такой семье, в которой все, кто сейчас на вершине власти (и Медведев, и Путин, и Греф, и Кудрин), бывали в гостях, пили чай на кухне, так что у нее нет дрожи в коленях перед ними.

Малахов: А Жириновский за высказывание Собчак про то, что Крым украинский, хочет посадить ее на четыре года.

Людмила Нарусова: Жириновский очень любит говорить экзотические вещи. Ксения отличница, ее в МГИМО научили, что международное право превыше всего, вот она так и ответила.

В перерыве перед рекламой показывают клип Тимати «Потанцуй со мной» и кадры из «домашнего порно» с ним. А после рекламы — кадры из фильма «Корпоратив», где снимались Собчак и ее муж Максим Виторган. В студии люди машут флажками России.

Главный редактор русского Мария Федорова: Мы договорились, что Ксения будет на обложке в августе, но тогда речи о президентстве не было. Мы просто делали номер про сильных женщин, такие же номера делали наши западные коллеги — мы выбрали свою героиню, они — своих…

Депутат Госдумы Виталий Милонов: Крокодилиц каких-нибудь?

Федорова: Не нужно оскорблять женщин. В США на обложке была Зендая.

Милонов: Хорошо, ее никто не знает.

Политолог Дмитрий Абзалов: В России никто из политиков не представляет интересы поколения Дудя, а Собчак как раз может их представлять. Сколько она наберет на выборах, зависит от кампании.

Политик Олег Митволь: Думаю, займет второе-третье место.

Журналист «Комсомольской правды» Александр Яковлев: Кто бы мог подумать, что по «России 1» будут показывать Ксению Собчак с мамой, а интервью будет брать Андрей Малахов.

Журналист Александр Митрошенков: Вообще нужно было ей идти «Спокойной ночи, малыши» вести.

Прошло полчаса с начала программы. В студию наконец входит сама Ксения Собчак. В зале аплодисменты. Люди держат плакаты.

«Прямой эфир» / YouTube

Малахов: Все говорят, у тебя мигалка, а ты опаздываешь.

Собчак: Я решила показать, как плохо, когда президент опаздывает.

Показывают запись из инстаграма журналиста Александра Невзорова, где он засунул Собчак под платье стрекозу — и она кричит.

Малахов: Вот Александр Невзоров выложил видео, что как же вы будете управлять страной, если стрекоз боитесь.

Собчак: Мой электорат — это те, кого не устраивает то, что происходит у нас в стране. Не устраивает отсутствие свободы слова… (Аплодисменты.) Даже в твоей программе «Пусть говорят» нельзя было говорить на важные темы.

Малахов: В твоем агитационном видео говорится, что тебе 36 лет, но давай скажем честно: тебе 35.

Нарусова: Но к моменту…

Собчак: Мамочка, дай я скажу. Мне через две недели 36. Я исхожу из того, что этот год я уже прожила. По сути, мне 36.

Малахов: Как оцениваешь пресс-конференцию? Посмотрела уже, как ты выглядела и как держалась?

Собчак: Ну это несложно, все сложное впереди.

Митволь: Как собираетесь подписи собирать?

Собчак: У нас есть система…

Митволь: Да какая система? Вы ничего никогда не собирали.

Милонов: Мы в 1996 году вместе подписи собирали!

Малахов: Главная сенсация твоей кампании пока — это наша бывшая подруга Божена Рынска. Она написала твит «Вот же подлая гадина. Решила баллотироваться, тварь», а потом ее муж Игорь Малашенко стал главой твоего штаба. Ты разрушаешь семью.

Собчак: Спасибо Божене, именно благодаря ее твиту я и вспомнила про Малашенко.

Малахов: А потом Божена ответила на новую работу своего мужа.

Зачитывает пост Божены Рынски в фейсбуке, игнорируя фамилию Навального.

Как на федеральном ТВ произносят фамилию Навального? Никак. Просто игнорируют. pic.twitter.com/aDEjTCDLiF — Vitaliy Kolesnikov (@MrFlipgraf) October 25, 2017

Митволь: Про Божену неинтересно. Ты про Крым скажи, отдавать — не отдавать?

Собчак: Мы, Россия, нарушили международные соглашения, хотя не имели права так поступать.

Митволь: Отдавать-то будешь?

Собчак: Крым не признан ни одной мировой державой…

Митволь: В Крым поедешь?

Собчак: Его и российские государственные организации не признают. Например, в Крыму нет Сбербанка.

Малахов: Ну власти считают Крым российским.

Собчак: Я считаю, это надо обсуждать.

Милонов: У вас там могло бы быть два миллиона избирателей, но как они за вас проголосуют, если вы такое говорите?

Малахов: Так, это моя программа, давайте поговорим про то, что мне интересно. Свое первое интервью ты дала Юрию Дудю. В интернете обсуждают, что ты была раздраженной, а надо бы быть поспокойнее.

Собчак: Не была я раздраженной, просто сказала то, что думаю.

Малахов: В частности, ты там рассказываешь о фильме про твоего отца, который ты сейчас делаешь. Когда ты встречалась для него с Путиным, ты обсуждала свое выдвижение?

Собчак: Я уже отвечала на этот вопрос. Мне бы хотелось поговорить о моих политических требованиях.

Малахов: Так почему я говорю о твоем отце? Мы пригласили в студию вертолетчика из Питера, Героя России Вадима Базыкина, который устанавливал на Петропавловский собор изваяние ангела. У него для тебя есть история.

Вадим Базыкин: При установке ангела мы оставили там капсулу. За несколько минут до этого Анатолий Собчак передал мне послание для своей дочери, это были стихи — и стихи сильные.

Собчак: И что там?

Малахов: Узнаешь в 2045 году… Мы видели твое детское видео, где ты говоришь, что не хочешь в политику. А сейчас? У тебя же сын Платон, но твоя мама говорит, что готова сидеть с внуком.

Собчак: Да ее самой дома не бывает! Конечно, мне жалко оставлять Платона дома, ему только 11 месяцев. Но я не хочу думать про британские школы, как делают наши чиновники. Я хочу, чтобы менялась эта нечестная, несправедливая система, эти как бы выборы… Вы же видите, что происходит — мы даже некоторые фамилии не можем называть. Мы должны сделать все, чтобы Россия не уходила в средневековье. Чтобы молодые люди обсуждали технологии, а не то, с кем спал царь сто лет назад. Россия должна стать прогрессивной страной: главное — не присоединять новые территории, а развивать технологии.

Малахов: А сейчас мы посмотрим завещание вашего отца.

Показывают выступление Анатолия Собчака, где он обещает, что если миллионы людей поймут, что надо жить по-другому, то все вместе мы построим великое будущее.

Малахов: Я очень за тебя беспокоюсь, ты очень нужна Платону.

Если вам этого мало, посмотрите эфир: