«Нет денег, и все начальники». Главный политтехнолог штаба Ксении Собчак проработал всего неделю

24 октября Ксения Собчак рассказала о команде, которая будет участвовать в ее президентской кампании. Главным по работе «в поле» стал политтехнолог Алексей Ситников. Он должен был организовать сбор подписей, необходимых для регистрации на выборах.

Спустя неделю Ситников вместе со своей командой покинул штаб Собчак. Вместе с политтехнологом из штаба ушли семь человек, сообщает The Bell. По данным «Коммерсанта», ушли почти две трети сотрудников штаба. Газета не называет точного числа. «Медузе» Ситников сказал, что в Москве с ним должны были работать около 30 человек.

Источники РБК в штабе Собчак рассказали, что вечером 30 октября в штабе обсуждали стратегию привлечения сторонников. На собрании возникли разногласия, после чего команда Ситникова встала и ушла — больше в штабе они не появлялись.

«Просто тихо ушли и все», — рассказал «Коммерсанту» один из сотрудников штаба. «Даже если у нас были споры по работе — так не делается», — сказал источник РБК.

Алексей Ситников в беседе с русской службой «Би-Би-Си» заявил, что «никакого конфликта нет». Как пояснил политтехнолог, он ушел из штаба из-за «разных подходов к организации процесса и целям деятельности».

В разговоре с РБК Ситников сказал, что в штабе нет денег — на поездку в Екатеринбург пришлось скидываться. «В штабе собирают столы, там даже принтера нет. И так во всем, все непонятно, и вся кампания была придумана на коленке», — рассказал он и назвал происходящее неразберихой. Источник РБК, который общается с командой Собчак, пояснил, что Ситников хотел уйти от Собчак, поскольку «там нет денег, и все начальники».

Как рассказал Алексей Ситников «Медузе», он не смог получить ответа на вопрос, как будет финансироваться кампания. По словам политтехнолога, он не решился начинать набор 10 тысяч человек для сбора подписей, поскольку у него не было уверенности в том, что с ними рассчитаются, «будет правильная организация труда, будет все правильно, системно выстроено».

Он заметил, что со всеми членами штаба у него остались хорошие отношения. «Я от всех получил смски „Леха, давай попьем кофе, жалко, что ушли, давай дружить дальше“», — рассказал политтехнолог.

Пресс-секретарь кампании Собчак Ксения Чудинова заявила, что не будет комментировать уход Ситникова. «Все комментарии Алексея Ситникова пусть остаются на его совести», — сказала она. По словам Чудиновой, раскола в штабе нет: «У нас вообще довольно дружный, хороший коллектив и все идут в одну сторону, все отлично».