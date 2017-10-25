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Песков: вопрос про ответственность Собчак за слова об украинском Крыме — не прерогатива Кремля

РБК
10:12, 25 октября 2017
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Привлечение Ксении Собчак к уголовной ответственности за высказывание о Крыме — не прерогатива администрации президента или Кремля. Об этом рассказал официальный представитель президента Дмитрий Песков. Будет ли заведено дело против Собчак, он не пояснил.

При этом он подчеркнул, что высказывания Собчак о том, что Крым с точки зрения международного права является украинским, неправильное «по сути и по форме». Принадлежность Крыма, по словам Пескова, обсуждению не подлежит «никак и ни с кем».

Он также затруднился ответить на вопрос о том, помешают ли эти высказывания выдвижению Собчак в президенты: «Я не могу сказать, я же не в ЦИКе работаю».

 «Де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации», — добавив Песков.

РБК
24 октября на пресс-конференции Собчак заявила, что Крым является украинским по международному праву. Затем она добавила, что людей, по ее мнению, нельзя судить за подобные высказывания.
Она отдельно отметила, что считает незаконным преследование крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова за слова о том, что Крым был и будет украинским.
Слова Собчак были раскритикованы представителями Крыма и, в частности, бывшим прокурором региона Натальей Поклонской.

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