Привлечение Ксении Собчак к уголовной ответственности за высказывание о Крыме — не прерогатива администрации президента или Кремля. Об этом рассказал официальный представитель президента Дмитрий Песков. Будет ли заведено дело против Собчак, он не пояснил.

При этом он подчеркнул, что высказывания Собчак о том, что Крым с точки зрения международного права является украинским, неправильное «по сути и по форме». Принадлежность Крыма, по словам Пескова, обсуждению не подлежит «никак и ни с кем».

Он также затруднился ответить на вопрос о том, помешают ли эти высказывания выдвижению Собчак в президенты: «Я не могу сказать, я же не в ЦИКе работаю».