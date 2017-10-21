РБК: экономическую программу для кандидата Собчак напишет Владислав Иноземцев

Подготовкой экономической программы для Ксении Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты России, займется директор Центра исследования постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу Собчак. Иноземцев не прокомментировал РБК эту информацию.

В комментарии «Дождю» Иноземцев сказал: «Узнал только сейчас. Должен свыкнуться с этой мыслью. Меня спрашивали, не был бы ли я против. Я ответил, что нет — к Ксении Анатольевне отношусь всецело положительно».

Политтехнолог Виталий Шкляров, который консультирует Собчак, рассказал РБК, что будет «отвечать за мобилизацию, за работу с молодежью, за вовлечение как можно большего количества людей».

По словам Шклярова, задача заключается в том, чтобы привлечь на сторону Собчак «ту часть людей, девочек, мальчиков, которые смотрели „Дом-2“, — 18-летних, которые родились фактически в момент инаугурации Путина».

По информации «Русской службы Би-би-си» и телеканала «Дождь», консультировать Ксению Собчак также будет политтехнолог Алексей Ситников, работавший с Борисом Ельциным и Юлией Тимошенко. Ситников не подтвердил свое участие в кампании Собчак.