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РБК: экономическую программу для кандидата Собчак напишет Владислав Иноземцев

РБК
06:52, 21 октября 2017
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Подготовкой экономической программы для Ксении Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты России, займется директор Центра исследования постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу Собчак. Иноземцев не прокомментировал РБК эту информацию.

В комментарии «Дождю» Иноземцев сказал: «Узнал только сейчас. Должен свыкнуться с этой мыслью. Меня спрашивали, не был бы ли я против. Я ответил, что нет — к Ксении Анатольевне отношусь всецело положительно».

Политтехнолог Виталий Шкляров, который консультирует Собчак, рассказал РБК, что будет «отвечать за мобилизацию, за работу с молодежью, за вовлечение как можно большего количества людей».

По словам Шклярова, задача заключается в том, чтобы привлечь на сторону Собчак «ту часть людей, девочек, мальчиков, которые смотрели „Дом-2“, — 18-летних, которые родились фактически в момент инаугурации Путина».

По информации «Русской службы Би-би-си» и телеканала «Дождь», консультировать Ксению Собчак также будет политтехнолог Алексей Ситников, работавший с Борисом Ельциным и Юлией Тимошенко. Ситников не подтвердил свое участие в кампании Собчак.

Выбор каждого из экспертов для кампании не случаен, считает политолог Константин Калачев. «Шкляров, вероятно, должен продемонстрировать отсутствие связи с Кремлем, Ситников — обеспечить коммуникацию с администрацией президента, Иноземцев — просто экономист с именем», — рассказал он РБК.

РБК
Ксения Собчак объявила о своем выдвижении в президенты России 18 октября. Она заявила, что собирается стать кандидатом «Против всех» и мобилизовать избирателей, недовольных действующей властью. В интервью The Guardian Собчак признала, что у нее нет политической программы.
Экономист и социолог Владислав Иноземцев в 2012–2014 годах был председателем Высшего совета партии «Гражданская сила».

Кандидат в президенты Ксения Собчак

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