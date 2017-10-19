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«Он же Морчан, он же Овчан»: экономист Андрей Мовчан подтрунивает над Ксенией Собчак

Meduza
08:24, 19 октября 2017

В ночь на 19 октября газета «Ведомости» опубликовала колонку экономиста Андрея Мовчана. В ней Мовчан размышляет о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты и сравнивает российские выборы с телевизионным шоу.

Однако самое интересное находится в конце колонки: экономист напомнил Собчак об интервью, в котором телеведущая только с третьей попытки (и с подсказки Алексея Навального) смогла произнести его фамилию.

«Ведомости»

Интервью Собчак с Навальным, в котором телеведущая назвала Мовчана сначала Овчаном, затем Морчаном, вышло в начале июня на телеканале «Дождь».

Морчан, Овчан или Мовчан
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