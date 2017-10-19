Центробанк списал деньги со счетов топ-менеджеров и владельцев Бинбанка
Центробанк в ходе мер по санации Бинбанка списал деньги со счетов топ-менеджеров и бенефициаров этого учреждения, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
Деньги были списаны со счетов около 70 человек, в том числе основных владельцев банка Микаэла Шишханова и Михаила Гуцириева. Объем списанных средств не раскрывается.
Эта мера применяется во второй раз, отмечает РБК. В сентября деньги были списаны со счетов топ-менеджеров «Открытия» и направлены на докапитализацию банка.
Бинбанк не ответил на запрос РБК. Ряд топ-менеджеров банка, опрошенных РБК, в том числе предправления Евгений Давыдович, отказались от комментариев.
Центробанк получил возможность непосредственно участвовать в санации банков в 2017 году. Для этого был создан подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В законе о банкротстве было прописано, что «прекращение обязательств банка» перед топ-менеджерами и бенефициарами является одним из условий внесения фондом денег в уставной капитал банка.
Первым банком, санация которого была организована по новой схеме, стал «Открытие», один из крупнейших частных банков России. В сентябре о санации через Фонд консолидации банковского сектора. попросили собственники Бинбанка.