Центробанк списал деньги со счетов топ-менеджеров и владельцев Бинбанка

Центробанк в ходе мер по санации Бинбанка списал деньги со счетов топ-менеджеров и бенефициаров этого учреждения, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Деньги были списаны со счетов около 70 человек, в том числе основных владельцев банка Микаэла Шишханова и Михаила Гуцириева. Объем списанных средств не раскрывается.

Эта мера применяется во второй раз, отмечает РБК. В сентября деньги были списаны со счетов топ-менеджеров «Открытия» и направлены на докапитализацию банка.