Деньги со счетов топ-менеджеров «Открытия» направили на докапитализацию банка

Банки.ру
07:44, 24 сентября 2017
Надежный источник

Временная администрация банка «Открытие» использовала средства с личных счетов топ-менеджеров, региональных управляющих, руководителей филиалов и бухгалтеров для пополнения уставного капитала банка. Об этом «Банки.ру» рассказали источники, близкие к банку, и подтвердил управляющий директор организации Александр Дмитриев.

Для списания средств была впервые применена статья 189.49 закона «О несостоятельности (банкротстве)», которая позволяет Центробанку участвовать в санации банков. Подпункт 4 пункта 12 этой статьи позволяет «прекращать обязательства» перед руководящим составом банка по кредитам, займам и депозитам.

Источник «Банки.ру» рассказал, что такие меры вызвали «достаточно высокий уровень беспокойства» среди сотрудников «Открытия». При этом собеседник портала исключил связь между блокировкой счетов и заявлениями Центробанка о чрезмерно высоких бонусах.

Ранее в ЦБ заявили, что в «Открытии» почему-то выплатили годовые бонусы летом, накануне санации. Причем бонусы сопоставимы с теми, что были выплачены годом ранее.

29 августа Центробанк объявил о санации «Открытия». Процедура впервые проходит по новой схеме через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Фактически Центробанк стал основным владельцем «Открытия».
Необходимость оздоровления банка ЦБ объяснил рискованной политикой руководства «Открытия». Регулятор уже предоставил банку кредиты на триллион рублей для стабилизации.

Санация «Открытия»

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