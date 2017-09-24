Деньги со счетов топ-менеджеров «Открытия» направили на докапитализацию банка

Временная администрация банка «Открытие» использовала средства с личных счетов топ-менеджеров, региональных управляющих, руководителей филиалов и бухгалтеров для пополнения уставного капитала банка. Об этом «Банки.ру» рассказали источники, близкие к банку, и подтвердил управляющий директор организации Александр Дмитриев.

Для списания средств была впервые применена статья 189.49 закона «О несостоятельности (банкротстве)», которая позволяет Центробанку участвовать в санации банков. Подпункт 4 пункта 12 этой статьи позволяет «прекращать обязательства» перед руководящим составом банка по кредитам, займам и депозитам.

Источник «Банки.ру» рассказал, что такие меры вызвали «достаточно высокий уровень беспокойства» среди сотрудников «Открытия». При этом собеседник портала исключил связь между блокировкой счетов и заявлениями Центробанка о чрезмерно высоких бонусах.

Ранее в ЦБ заявили, что в «Открытии» почему-то выплатили годовые бонусы летом, накануне санации. Причем бонусы сопоставимы с теми, что были выплачены годом ранее.