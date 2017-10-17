Суд приобщил к делу Серебренникова показания об уничтожении финансовых документов «Седьмой студии»

Следователь Александр Лавров попросил Басманный суд Москвы приобщить к материалам дела «Седьмой студии» показания свидетельницы Ларисы Войкиной. По словам Лаврова, Войкина рассказала, что в декабре 2014 года уничтожила финансовые документы «Седьмой студии» по указанию продюсера Екатерины Вороновой. Лавров назвал Воронову доверенным лицом режиссера Кирилла Серебренникова.

Судья Артур Карпов решил приобщить новые материалы следствия к делу.

Басманный суд 17 октября рассматривает ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста Кирилла Серебренникова, Юрия Итина (бывший гендиректор «Седьмой студии») и Нины Масляевой (бывший главный бухгалтер «Седьмой студии»), а также о продлении срока содержания под стражей бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

Защита обвиняемых выступала против приобщения к делу новых материалов, ссылаясь на нарушение следствием процессуальных норм: материалы были поданы позднее, чем позволяет УПК. Адвокаты также отметили, что новые документы содержат доказательства вины, а не доказательства необходимости продления меры пресечения.