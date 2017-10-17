Суд приобщил к делу Серебренникова показания об уничтожении финансовых документов «Седьмой студии»

Meduza
14:24, 17 октября 2017
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Следователь Александр Лавров попросил Басманный суд Москвы приобщить к материалам дела «Седьмой студии» показания свидетельницы Ларисы Войкиной. По словам Лаврова, Войкина рассказала, что в декабре 2014 года уничтожила финансовые документы «Седьмой студии» по указанию продюсера Екатерины Вороновой. Лавров назвал Воронову доверенным лицом режиссера Кирилла Серебренникова.

Судья Артур Карпов решил приобщить новые материалы следствия к делу.

Басманный суд 17 октября рассматривает ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста Кирилла Серебренникова, Юрия Итина (бывший гендиректор «Седьмой студии») и Нины Масляевой (бывший главный бухгалтер «Седьмой студии»), а также о продлении срока содержания под стражей бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

Защита обвиняемых выступала против приобщения к делу новых материалов, ссылаясь на нарушение следствием процессуальных норм: материалы были поданы позднее, чем позволяет УПК. Адвокаты также отметили, что новые документы содержат доказательства вины, а не доказательства необходимости продления меры пресечения.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа».
Все обвиняемые, кроме Нины Масляевой, отказались признать себя виновными. Масляеву первоначально посадили в СИЗО. После того как она дала показания, ее отпустили под домашний арест.
Обвиняемым по делу, в частности, инкриминируют хищение денег, выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». По версии следствия, в итоге он не был поставлен. В действительности спектакль прошел с большим успехом у зрителей, он до сих пор остается в репертуаре «Гоголь-центра».

Дело Кирилла Серебренникова

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