истории

Кирилл Серебренников в Басманном суде и акция в поддержку режиссера. Фотографии

Meduza
15:05, 23 августа 2017

23 августа в Басманном суде прошел суд по избранию меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову. Художественного руководителя «Гоголь-центра» обвиняют в хищениях бюджетных средств, выделенных его компании «Седьмая студия». Суд отправил Серебренникова под домашний арест до середины октября; скорее всего, это означает, что режиссер не сможет работать над своими текущими проектами — фильмами, спектаклями, постановкой в Штутгартском оперном театре. Возле здания Басманного суда собрались несколько сотен человек, пришедших поддержать Серебренникова. «Медуза» публикует фотографии заседания и акции у здания суда.

В суд Кирилла Серебренникова доставили из изолятора временного содержания
Александр Вильф / Sputnik / Scanpix / LETA
Серебренников заходит в зал заседаний Басманного суда
Татьяна Макеева / Reuters / Scanpix / LETA
Журналистка Катерина Гордеева (слева от журналиста Романа Супера, который стоит спиной)
Евгений Фельдман для «Медузы»
Журналисты в здании Басманного суда
Евгений Фельдман для «Медузы»
Кирилл Серебренников входит в зал заседаний
Евгений Фельдман для «Медузы»
Кирилл Серебренников в клетке для подсудимых в здании суда
Евгений Фельдман для «Медузы»
Люди на акции у здания Басманного суда
Евгений Фельдман для «Медузы»
Актер Артур Смольянинов
Владимир Астапкович / Sputnik / Scanpix / LETA
Издатель Ирина Прохорова
Евгений Фельдман для «Медузы»
Журналист Леонид Парфенов
Евгений Фельдман для «Медузы»
Режиссер Борис Хлебников
Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Scanpix / LETA
Режиссер Алексей Учитель
Владимир Астапкович / Sputnik / Scanpix / LETA
Журналист и педагог Лилия Брайнис
Евгений Фельдман для «Медузы»
Актер «Гоголь-центра» Никита Кукушкин
Евгений Фельдман для «Медузы»
Люди на акции у здания Басманного суда
Евгений Фельдман для «Медузы»
Певица Муся Тотибадзе
Евгений Фельдман для «Медузы»
Актриса Юлия Пересильд
Артем Геодакян / ТАСС / Scanpix / LETA
Актер Александр Паль (третий справа лицом к камере)
Евгений Фельдман для «Медузы»
Актриса Марина Александрова
Евгений Фельдман для «Медузы»
Актриса Виктория Исакова
Артем Геодакян / ТАСС / Scanpix / LETA
Режиссер Владимир Мирзоев
Владимир Астапкович / Sputnik / Scanpix / LETA
Режиссер и музыкант Михаил Местецкий
Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Scanpix / LETA
Журналист Сергей Пархоменко
Евгений Фельдман для «Медузы»
Журналистка Татьяна Лазарева и писатель Дмитрий Быков
Евгений Фельдман для «Медузы»
Автозаки у здания Басманного суда. Уже после заседания нескольких человек задержали за раздачу листовок и агитацию
Евгений Фельдман для «Медузы»
Кирилл Серебренников покидает зал заседаний Басманного суда
Артем Геодакян / ТАСС / Scanpix / LETA
Судья Елена Ленская отправила Серебренникова под домашний арест до 19 октября
Сергей Ильницкий / EPA / Scanpix / LETA

Дело «Седьмой студии»

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