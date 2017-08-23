истории
Кирилл Серебренников в Басманном суде и акция в поддержку режиссера. Фотографии
Meduza
15:05, 23 августа 2017
23 августа в Басманном суде прошел суд по избранию меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову. Художественного руководителя «Гоголь-центра» обвиняют в хищениях бюджетных средств, выделенных его компании «Седьмая студия». Суд отправил Серебренникова под домашний арест до середины октября; скорее всего, это означает, что режиссер не сможет работать над своими текущими проектами — фильмами, спектаклями, постановкой в Штутгартском оперном театре. Возле здания Басманного суда собрались несколько сотен человек, пришедших поддержать Серебренникова. «Медуза» публикует фотографии заседания и акции у здания суда.
Дело «Седьмой студии»
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