Минздрав поддержал запрет на курение около подъездов жилых домов

Министерство здравоохранения поддержало законопроект, вводящий запрет на курение на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезды жилых домов.
Минздрав подготовил проект положительного отзыва правительства на этот законопроект, пишут «Известия», которым удалось ознакомиться с документом, и разослал на согласование в другие ведомства.
В проекте отзыва, в частности, говорится, что законопроект в целом следует поддержать, но необходимо уточнить, на какие именно помещения общего пользования распространяется действие проектируемой нормы.
«Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом высказанных замечаний», — говорится в проекте отзыва.
Законопроект
о внесении изменения в статью 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», вводящий запрет на курение на расстоянии 10 метров от подъездов жилых домов, был внесен в Госдуму в июне 2016 года. Законопроект подготовила группа сенаторов и депутатов Госдумы.
Правовое управление Госдумы в отзыве на законопроект рекомендовало привести используемую в нем терминологию в соответствие с Жилищным кодексом РФ, где используется термин «помещения общего пользования в многоквартирных домах». Других претензий к документу у правового управления не возникло.
В 2013 году в России были приняты поправки в законодательство, которые ввели запрет на курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. Эти же поправки запретили с 2014 года курение в кафе и ресторанах. За курение табака в запрещенных местах предусмотрен штраф в 500 — 1500 рублей. Если же нарушители курили на детской площадке, то им грозит штраф от 2000 до 3000 рублей.
В начале 2017 года широко обсуждался проект антитабачной концепции
, подготовленный Минздравом, в котором, в частности, предлагалось с 2033 года запретить продажу табака людям, родившимся после 2015 года. Позже глава Минздрава Вероника Скворцова заявила
, что такое предложение «в закон не превратится, это рамочная концепция».