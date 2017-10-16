Структура «Ростеха» подала встречный иск к Siemens по поводу турбин

Речь идет о части контракта, подписанного в марте 2015 года. При этом российская компания выступила против удовлетворения требований Siemens.

Российская фирма намерена признать недействительной часть сделки по турбинам, заявил представитель «Технопромэкспорта» на суде по иску, который подала Siemens.

Компания «Технопромэкспорт», которая входит в структуру «Ростеха», подала встречный иск к Siemens по поводу сделки о поставке парогазовых турбин.

Siemens обратилась в суд против «Технопромэкспорта» и других российских партнеров после того, как четыре парогазовые турбины, произведенные для Краснодарского края, были в обход санкций поставлены в Крым.

Немецкий концерн утверждает, что его ввели в заблуждение, в связи с чем договор надо расторгнуть, а турбины вернуть.

Российская сторона на это заявила, что турбины были модернизированы уже после покупки у Siemens, а значит формально они являются российскими.

Парогазовые турбины планируют установить на двух новых крымских электростанциях.