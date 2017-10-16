Структура «Ростеха» подала встречный иск к Siemens по поводу турбин
Компания «Технопромэкспорт», которая входит в структуру «Ростеха», подала встречный иск к Siemens по поводу сделки о поставке парогазовых турбин.
Российская фирма намерена признать недействительной часть сделки по турбинам, заявил представитель «Технопромэкспорта» на суде по иску, который подала Siemens.
Речь идет о части контракта, подписанного в марте 2015 года. При этом российская компания выступила против удовлетворения требований Siemens.
Siemens обратилась в суд против «Технопромэкспорта» и других российских партнеров после того, как четыре парогазовые турбины, произведенные для Краснодарского края, были в обход санкций поставлены в Крым.
Немецкий концерн утверждает, что его ввели в заблуждение, в связи с чем договор надо расторгнуть, а турбины вернуть.
Российская сторона на это заявила, что турбины были модернизированы уже после покупки у Siemens, а значит формально они являются российскими.
Парогазовые турбины планируют установить на двух новых крымских электростанциях.