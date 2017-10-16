Дуров объявил набор юристов для Telegram. Сервис оштрафовали за отказ работать с ФСБ
Создатель Telegram Павел Дуров объявил, что намерен оспорить решение суда, который оштрафовал сервис за отказ передать ФСБ ключи от переписки пользователей.
По словам Дурова, решение «может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России — ее Конституцией».
Помимо этого создатель Telegram объявил набор юристов, «которые хотели бы этим заняться» и имеют «максимальный опыт в такого рода делах».
Помимо того, что требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23 статье Конституции РФ: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.»
16 октября Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ работать с ФСБ. Если это решение суда вступит в законную силу, то у Роскомнадзора появятся основания для блокировки сервиса в России.
Ранее Дуров неоднократно заявлял, что не намерен передавать информацию спецслужбам.