Дуров объявил набор юристов для Telegram. Сервис оштрафовали за отказ работать с ФСБ

Создатель Telegram Павел Дуров объявил, что намерен оспорить решение суда, который оштрафовал сервис за отказ передать ФСБ ключи от переписки пользователей.

По словам Дурова, решение «может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России — ее Конституцией».

Помимо этого создатель Telegram объявил набор юристов, «которые хотели бы этим заняться» и имеют «максимальный опыт в такого рода делах».