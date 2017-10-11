В России ограничат сумму покупки криптовалют

В России планируют ввести ограничение на сумму покупки криптовалют. Такое предложение, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, было принято на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном криптовалютам.

«[Предложение] концептуально поддержано, но нужно знать, на какую сумму. Нужно посмотреть международную практику», — сказал замминистра.

Ранее о предложении ограничить покупку криптовалют определенной суммой не сообщалось. Какое ведомство выступило с такой инициативой, не уточняется.