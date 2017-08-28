В Минфине предложили запретить частным лицам торговать биткоинами

Министерство финансов России предлагает разрешить в стране операции с биткоинами только на бирже и только для квалифицированных инвесторов. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Он напомнил о точке зрения, что криптовалюты — это финансовая пирамида. «С этой точкой зрения спорить тяжело. Инвестиции такие являются высокорискованными. Это и определяет наш подход к их регулированию», — пояснил замминистра.

Ограничение для операций с биткоинами, по мнению Моисеева, позволит защитить права как покупателей, так и продавцов. «Почему через биржу — это [чтобы] исполнять правило „знай своего клиента“, чтобы регулятор в лице Росфинмониторинга всегда знал, кто продавец, кто покупатель, куда счета биткоинов двинулись», — заметил он.