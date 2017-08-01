Биткоин разделился на две валюты. Что происходит?

На момент запуска BCC оценивался в 7-8 раз дешевле обычного биткоина (BTC) — около 350-370 долларов. Сразу после объявления о запуске Bitcoin Cash курс обычного биткоина упал примерно на 6 процентов, но владельцы сбережений в биткоинах все равно оказались в выигрыше. Накануне разделения биткоин стоил чуть меньше 2900 долларов, а в первый день после запуска новой валюты за 1 BTC и 1 BCC в сумме можно было выручить немногим более трех тысяч долларов.