Биткоин разделился на две валюты. Что происходит?
1
Что случилось?
1 августа 2017 года самая популярная криптовалюта разделилась на классический биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC). Новую ветку поддержали некоторые майнеры, а также обменники и разработчики кошельков. Майнеры перевели часть своих мощностей на получение новых блоков Bitcoin Cash, а разработчики обеспечили возможность обычным пользователям покупать, хранить и расплачиваться новой валютой.
2
Зачем разделили биткоин?
Из-за необходимости решить основную проблему криптовалюты с масштабируемостью сети и ускорить прохождение транзакций (мы подробно писали про это). Разработчики Bitcoin Cash пошли по пути увеличения размера блока с 1 до 8 мегабайт, попутно добавив еще несколько усовершенствований протокола.
3
Я смогу расплатиться новой валютой вместо обычных биткоинов?
Только в том случае, если на это согласятся все участники сделки. Незаметно подменить одни биткоины другими невозможно.
4
А как приобрести эту новую валюту?
Так же, как и обычные биткоины — на специальных обменных площадках. Если на момент разделения у вас в кошельке были биткоины, то ваши сбережения «удвоились». У вас теперь есть одинаковое количество BTC и BCC, вы можете тратить их независимо. Необходимо только использовать кошелек с поддержкой новой валюты.
5
И сколько стоит новая валюта?
На момент запуска BCC оценивался в 7-8 раз дешевле обычного биткоина (BTC) — около 350-370 долларов. Сразу после объявления о запуске Bitcoin Cash курс обычного биткоина упал примерно на 6 процентов, но владельцы сбережений в биткоинах все равно оказались в выигрыше. Накануне разделения биткоин стоил чуть меньше 2900 долларов, а в первый день после запуска новой валюты за 1 BTC и 1 BCC в сумме можно было выручить немногим более трех тысяч долларов.
6
И теперь все постепенно перейдут на BCC?
Мы не знаем. Этого может и не произойти вовсе, а новый биткоин вполне может обесцениться. Такой вариант вероятен, если основная ветвь биткоина (BTC) успешно решит проблему с масштабируемостью. Многое зависит от того, как новую валюту воспримет рынок, ключевые майнеры и площадки, а также обычные пользователи.