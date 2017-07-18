Вы в каких биткоинах принимаете? 1 августа самая популярная криптовалюта может разделиться на несколько конкурирующих версий

Ближайшие несколько недель — одни из самых интересных как в истории биткоина, так и криптовалют вообще. Если все пройдет по хорошему сценарию, то биткоин просто станет удобнее — но обычные пользователи изменения вряд ли увидят. А вот если реализуется плохой сценарий, биткоин разделится на несколько альтернативных валют с единой историей, а часть сделок, совершенных во время переходного периода, будет отменена. «Медуза» разобралась, что к чему, и попыталась объяснить грядущую реформу максимально понятно.

Когда биткоин только запустился, никто не мог представить, насколько валюта будет популярной. Казалось, что формирование нового блока объемом до одного мегабайта раз в десять минут будет удовлетворять нужды всех, кто хотел пользоваться этой экзотической валютой. На самом деле «места» в блоках стало не хватать. По некоторым расчетам, при среднем максимальном значении в четыре тысячи транзакций в одном блоке биткоин обрабатывает лишь около 7 транзакций в секунду. Для сравнения, Visa и MasterCard обрабатывают каждую секунду около двух тысяч транзакций.

Из-за роста числа сделок прохождения одной транзакции порой приходится ждать несколько дней, и многое зависит от того, сколько вы готовы потратить, чтобы майнеры обработали вашу транзакцию в приоритетном порядке (владельцы биткоинов могут добровольно установить для своих платежей размер специальной комиссии, который достанется майнеру, включившему вашу транзакцию в новый блок).

Решение проблемы заключается в том, чтобы изменить или размер блока, или информацию, которая вносится в блок, — с этим согласны все, кто работает с биткоинами. Сложность в том, что есть несколько конкурирующих идей, как именно это делать, а единого центра принятия решений нет.

Биткоин — принципиально децентрализованная система. Чтобы реализовать любой из вариантов и сохранить биткоин в виде единой криптовалюты, необходимо достичь согласия ключевых участников: крупнейших майнеров, авторитетных разработчиков, популярных бирж и кошельков. Майнеры должны начать генерировать новые нестандартные блоки, а разработчики и владельцы кошельков и обменных площадок — обеспечить их поддержку для клиентов.

Разработчики против майнеров

У простого увеличения размера блока есть один недостаток: для некоторых транзакций зависимость сложности вычисления от размера блока не линейная, а квадратичная. Следовательно, у мелких майнеров может перестать хватать мощности на вычисления, и биткоины станут генерировать и обрабатывать только крупные игроки.

Разработчики предложили другой путь — Segregated Witness, или SegWit. Максимальный размер блока остается прежним — до 1 мегабайта, но часть информации из него изымается в дополнительный блок, который располагается сразу за основным. При этом старые узлы сети (без поддержки SegWit) видят лишь основной блок и считают его правильным, несмотря на изъятую информацию. Такой подход не только решает проблему с перегруженностью системы, но и позволяет использовать биткоин в новых областях вроде умных контрактов, защищает от некоторых атак и повышает эффективность вычислений.

Еще в декабре 2015 года разработчики выпустили предложение об усовершенствовании биткоина (Bitcoin Improvement Proposal) — BIP141, предложив переключиться на SegWit, но только тогда, когда майнеры, обеспечивающие 95% всех вычислений в сети, просигнализируют о готовности использовать новую технологию. Для перехода хотя бы в 1916 из 2016 новых блоков (учитывая, что блок появляется раз в 10 минут, это означает «в течение двух недель») майнеры должны включить специальный первый сигнальный бит. На эту процедуру отвели один год — с 15 ноября 2016 года до 15 ноября 2017 года, до этого ее отлаживали на тестовой сети. Поддержка новой технологии появилась примерно в 80% используемого программного обеспечения, но лишь 40–45% майнеров просигнализировали о готовности активировать SegWit — остальные решили подождать других вариантов решения проблемы.

Так выглядит крупная майнинговая фабрика в Исландии Jemima Kelly / Reuters / Scanpix / LETA

Некоторые пользователи биткоина, недовольные сложившейся ситуацией, придумали, как заставить майнеров активировать поддержку SegWit. В опубликованном в марте 2017 года BIP148 владельцам обменных площадок, кошельков и другим пользователям предлагалось начать игнорировать новые блоки без первого сигнального бита. Майнеры могли продолжить генерировать такие блоки, но если к кампании присоединилось бы «экономическое большинство» сети биткоин, то новые намайненные биткоины стало бы трудно продать. У майнеров появился бы экономический стимул включить сигнальный бит в своих блоках. Старт акции запланировали на 1 августа 2017 года.

Крупные майнеры, которые не видят ничего страшного в том, чтобы увеличить размер блока, восприняли это предложение как угрозу и решили сыграть на опережение. Компании, обеспечивающие больше 80% вычислительной мощности сети биктоин, заключили в мае Нью-йоркское соглашение (New York Agreement). Они договорились перейти на использование похожей технологии, которая называется SegWit2x: сначала они хотят внедрить поддержку SegWit, а через три месяца увеличить размер базового блока с 1 до 2 мегабайт. Так как представители Bitcoin Core — разработчика основного программного обеспечения биткоина — отказались участвовать во встрече, то на основе их открытого кода майнеры решили создать собственное ПО — btc1.

Для внедрения своей идеи майнеры предложили альтернативный путь, описав его в документе BIP91. Сначала они также должны включить сигнальный бит (правда, другой — четвертый) хотя бы в 269 из 336 блоков (то есть на протяжении двух суток и 8 часов). Достижение этой цели означало бы, что не менее 80% майнеров присоединились к кампании. Еще 336 блоков спустя все майнеры должны будут начать использовать первый сигнальный бит. Блоки без такого бита будут игнорироваться, их в принципе не включат в общую цепочку из-за поддержки акции большинством майнеров. Если майнеры успеют провернуть эту схему до 1 августа, то BIP148 окажется бессмысленным.

Что теперь будет

Сейчас судьба биткоина в первую очередь зависит от того, насколько расторопными и честными окажутся майнеры. Нью-йоркское соглашение, по сути, дает право вето Bitmain — компании, обеспечивающей около 20% всех вычислений в сети биткоин. Эта компания уже разработала и обнародовала собственный план защиты от BIP148 на случай провала совместных усилий майнеров. Он подразумевает создание собственной ветви биткоина — Bitcoin ABC. Чтобы не запутаться в возможных вариантах исхода, эксперты составили таймлайн ключевых дат. Вот они:

* 21 июля. Старт инициативы майнеров BIP91. С этого дня узлы, работающие на ПО btc1, включают четвертый сигнальный бит. Если к акции сразу подключатся все майнеры, подписавшие Нью-йоркское соглашение, то уже с 25 июля в блокчейне биткоина не будет новых блоков, которые бы не сигнализировали о поддержке технологии SegWit. В таком случае разветвления биткоина не произойдет по крайней мере до середины осени и внедрения технологии SegWit2x.

* 29 июля. Дедлайн для BIP91. Если к этому дню не будут сгенерированы 269 из 336 блоков с включенным четвертым битом, то майнеры до 1 августа не успеют перевести блокчейн биткоина на создание блоков, сигнализирующих о поддержке Segwit, и предотвратить старт BIP148.

1 августа. Запуск кампании пользователей BIP148. Часть майнеров уже подтвердила готовность поддержать эту инициативу и генерировать блоки с поддержкой SegWit. Разветвления блокчейна не произойдет, если к кампании присоединятся майнеры, обеспечивающие хотя бы 51% вычислительной способности сети. В противном случае появится две ветви, функционирующие по старым ( Legacy Bitcoin ) и по новым ( 148 Bitcoin ) правилам. Если через некоторое время после разветвления на сторону 148 Bitcoin переметнется большинство майнеров, то блокчейн восстановится, а ветвь Legacy Bitcoin со всеми записанными в ней транзакциями будет признана недействительной.

4 августа. Крупнейший майнер Bitmain может представить собственный биткоина с увеличенным размером блока — Bitcoin ABC . Компания предупредила, что начнет майнить новую ветку через 12 часов после старта BIP148, но первые трое суток будет это делать самостоятельно. Bitmain примет решение о размежевании с основной веткой в зависимости от успехов кампании BIP148 и ситуации на рынке криптовалют.

15 августа. Возможный hard fork биткоина от сторонников BIP148 — NewPoW Bitcoin . В случае если поддержка кампании BIP148 со стороны майнеров окажется ничтожной, то разработчики могут поменять механизм генерации новых блоков. Специализированное оборудование крупнейших майнеров окажется бесполезным, а рынок майнинга новых биткоинов окажется децентрализованным — майнить снова смогут обычные пользователи на своих домашних компьютерах с использованием процессоров и видеокарт.

Середина августа. В худшем случае к этому времени будут сосуществовать все четыре ветви биткоина: Legacy Bitcoin, 148 Bitcoin, Bitcoin ABC и NewPoW Bitcoin.

Конец августа — середина сентября. В случае успеха кампании BIP91 или BIP148 в это время биткоин перейдет на использование блоков, сгенерированных по технологии SegWit.

Конец октября — середина ноября. В случае успеха кампании BIP91 произойдет hard fork сети биткоин, блоки в новой ветви начнут генерироваться по технологии SegWit2x .

Что делать обычным пользователям

В случае запуска кампании BIP148 стоит на некоторое время прекратить все транзакции до тех пор, пока не выяснится, кто одержал верх в противостоянии. В противном случае вы рискуете тем, что ваши сделки через некоторое время могут оказаться недействительными. В случае разделения биткоина на несколько независимых ветвей должны появиться кошельки, которые позволят потратить ваши сбережения в каждой из веток отдельно. Но сначала договоритесь, в каких именно биткоинах вы будете заключать сделку.