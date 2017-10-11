Мадрид попросил Каталонию объяснить, объявила она о независимости или нет

Премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от руководства Каталонии однозначного ответа: была объявлена независимость региона или нет. Об этом он рассказал в обращении к нации 11 октября.

Рахой пояснил, что глава Каталонии Карлес Пучдемон должен занять четкую позицию, чтобы Мадрид мог планировать дальнейшие действия.

В частности, если Каталония формально объявит о своей независимости, то власти Испании будут готовы задействовать статью 155 Конституции, которая позволяет отстранить местное руководство от управления регионом для восстановления конституционного порядка.