истории
Барселона против независимости Каталонии. Фотографии с многотысячной акции протеста
Meduza
12:34, 8 октября 2017
Pau Barrena / AFP / Scanpix / LETA
В Барселоне в воскресенье, 8 октября, прошла многотысячная акция в поддержку объединенной Испании и против намерения Каталонии объявить независимость. Накануне во многих каталонских городах прошли так называемые «белые протесты», участники которых призывали к диалогу по вопросу о независимости. Как передает El Pais, организаторы заявляют о миллионе участников воскресной акции. Власти Каталонии готовятся объявить о независимости по итогам референдума, который состоялся 1 октября 2017 года; Мадрид признал его незаконным.