истории

Барселона против независимости Каталонии. Фотографии с многотысячной акции протеста

Meduza
12:34, 8 октября 2017

Pau Barrena / AFP / Scanpix / LETA

В Барселоне в воскресенье, 8 октября, прошла многотысячная акция в поддержку объединенной Испании и против намерения Каталонии объявить независимость. Накануне во многих каталонских городах прошли так называемые «белые протесты», участники которых призывали к диалогу по вопросу о независимости. Как передает El Pais, организаторы заявляют о миллионе участников воскресной акции. Власти Каталонии готовятся объявить о независимости по итогам референдума, который состоялся 1 октября 2017 года; Мадрид признал его незаконным.

Pau Barrena / AFP / Scanpix / LETA
Francisco Seco / AP / Scanpix / LETA
Francisco Seco / AP / Scanpix / LETA
Pau Barrena / AFP / Scanpix / LETA
Gonzalo Fuentes / Reuters / Scanpix / LETA
Juan Medina / Reuters / Scanpix / LETA
Alberto Estevez / EPA / Scanpix / LETA
Lluis Gene / AFP / Scanpix / LETA

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