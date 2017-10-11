Премьер-министр Испании дал Каталонии неделю, чтобы отказаться от провозглашения независимости

Премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от президента Каталонии Карлеса Пучдемона к утру 19 октября отчитаться о восстановлении в регионе конституционного порядка. Копию требования опубликовала La Vanguaria.

В документе Рахой требует от Пучдемона до 10 утра понедельника, 16 октября, однозначно ответить, была ли провозглашена Каталонией независимость 10 октября.

В случае утвердительного ответа Пучдемон и руководители каталонского парламента должны аннулировать декларацию независимости и отчитаться об этом до 10 утра четверга, 19 октября, сказано в документе.

Если этого сделано не будет, правительство задействует 155-ю статью Конституции, которая позволяет отстранять руководство региона от власти для восстановления конституционного порядка. Отсутствие внятного ответа на вопрос о провозглашении независимости в правительстве Испании приравняют к утвердительному ответу.

Ранее в обращении к нации Рахой потребовал от руководства Каталонии однозначного ответа на вопрос, была ли накануне объявлена независимость региона, и заявил о возможном задействовании 155-й статьи Конституции.