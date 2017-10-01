Матч «Барселоны» с «Лас-Пальмасом» отменен из-за столкновений в Каталонии

El Pais
13:07, 1 октября 2017
Надежный источник

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Матч очередного тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» отменен. Такое решение принято из-за столкновений между полицией и участниками референдума о независимости Каталонии.

Футболисты «Лас-Пальмаса» собирались выйти на матч в форме с наклеенными флагами Испании, чтобы таким образом выступить за единство страны.

В Каталонии 1 октября проходит референдум о независимости, который власти Испании отказались признать законным. Испанская полиция закрыла часть участков для голосования и устроила рейды, во время которых были изъяты урны для бюллетеней. Около участков начались столкновения. По данным правительства Каталонии, пострадали более 330 человек. Власти Испании сообщили об 11 пострадавших полицейских.

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