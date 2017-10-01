Матч «Барселоны» с «Лас-Пальмасом» отменен из-за столкновений в Каталонии

Матч очередного тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» отменен. Такое решение принято из-за столкновений между полицией и участниками референдума о независимости Каталонии.

Футболисты «Лас-Пальмаса» собирались выйти на матч в форме с наклеенными флагами Испании, чтобы таким образом выступить за единство страны.