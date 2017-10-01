«Барселоне» отказали в переносе матча чемпионата Испании. Из-за референдума он пройдет при пустых трибунах

Руководство профессиональной футбольной лиги Испании (La Liga) отказало «Барселоне» в переносе матча с «Лас-Пальмасом», который должен состояться 1 октября в 17.15 по московскому времени. «Барселона» примет матч, но не пустит на него зрителей — поединок состоится при пустых трибунах.

Такое решение «Барселона» приняла из-за того, что 1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости. Конституционный суд Испании запретил референдум, власти страны считают его незаконным.

Тем не менее, многие игроки «Барселоны» (как настоящие, так и бывшие) поддержали референдум. В то же время «Лас-Пальмас» перед матчем демонстративно нашил на форму маленькие испанские флаги — таким образом, клуб высказал поддержку единой Испании.

Как отмечает Sports.Ru, около стадиона собираются толпы поклонников «Барселоны». На матче ожидалось около 70-80 тысяч зрителей.