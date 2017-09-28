Губернатор Ненецкого автономного округа ушел в отставку

На место Кошина назначен 38-летний Александр Цыбульский, который с 2014 года является замминистра экономического развития.

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина с формулировкой «по собственному желанию». Об этом сообщает Кремль.

Кошин возглавлял Ненецкий автономный округ с 2014 года, его полномочия истекали в 2019 году. Ранее он возглавлял местный парламент и представлял регион в Совете Федерации.

До прихода в Минэкономразвития Цыбульский работал в Минрегионе, который расформировали в 2014 году.

Отставка Кошина — уже третья смена губернатора с 25 сентября. Ранее по собственному желанию сложили полномочия главы Самарской и Нижегородской областей.

Об уходе в отставку 27 сентября также публично объявили губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, однако президентские указы о прекращении их полномочий пока не опубликованы.

Всего, по данным «Коммерсанта», ожидается отставка десяти губернаторов.