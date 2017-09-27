Глава Дагестана объявил об отставке
Рамазан Абдулатипов подает в отставку с поста главы Дагестана. Об этом Абдулатипов рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня [27 сентября]», — сказал он.
«Причины отставки — возраст наступил, 71 год уже», — сообщил Абдулатипов, добавив, что «по всем остальным вопросам республика находится на подъёме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась».
Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов.
Рамазан Абдулатипов занял пост главы Дагестана в сентябре 2014 года. Ранее он был послом РФ в Таджикистане, депутатом Госдумы, а также занимал разные должности в правительстве РФ.
«Ведомости» и «Коммерсант» ранее со ссылкой на источники сообщили, что в ближайшее время свои посты покинут несколько глав российских регионов. В числе тех, кто может уйти в отставку, упоминался и глава Дагестана.
Рамазан Абдулатипов стал четвертым главой российских регионов, ушедшим в отставку за последние несколько дней. Ранее свои посты покинули глава Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и глава Красноярского края Виктор Толоконский.
Указы президента об отставке Толоконского и назначении врио губернатора Красноярского края пока не опубликованы.