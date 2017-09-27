Глава Дагестана объявил об отставке

Рамазан Абдулатипов подает в отставку с поста главы Дагестана. Об этом Абдулатипов рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня [27 сентября]», — сказал он.

«Причины отставки — возраст наступил, 71 год уже», — сообщил Абдулатипов, добавив, что «по всем остальным вопросам республика находится на подъёме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась».