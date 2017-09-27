Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский ушел в отставку

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке на встрече с региональным правительством и депутатами. Об этом рассказал источник «Коммерсанта» и подтвердил вице-спикер парламента Алексей Клешко.

A post shared by Алексей Клешко (@amkleshko) on Sep 27, 2017 at 12:12am PDT

Официально указ об отставке Толоконского пока не публиковался. Кто возглавит регион вместо него, неизвестно.