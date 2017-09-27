В Саратовской области уволили каждого пятого руководителя районной избирательной комиссии

Избирательная комиссия Саратовской области
06:42, 27 сентября 2017
Надежный источник

Избирательная комиссия Саратовской области уволила руководителей десяти территориальных комиссий (всего их в области 50). Решение принято, «принимая во внимание выявленные недостатки по организационному и методическому обеспечению деятельности участковых избирательных комиссий», говорится в постановлении избиркома.

Уволены главы всех шести ТИКов, расположенных в Саратове. Ранее мэр города Валерий Сараев ушел в отставку из-за выявленных нарушений.

Какие конкретно нарушения стали поводом для массовой отставки руководства комиссий, не сообщается. Только на двух участках области результаты голосования были отменены. Одна из уволенных руководителей ТИК Ирина Жукова заметила, что областная комиссия не признала обоснованной ни одну из жалоб в ходе выборов 10 сентября 2017 года.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее говорила, что будет контролировать ситуацию в Саратовской области после того, как на выборах в Госдуму там сразу на десятках участках зафиксировали одинаковый результат «Единой России» — 62,2%.
В Саратовской области в 2017 году выбирали губернатора и депутатов областной думы. По итогам выборов был переизбран действующий глава региона Валерий Радаев, набравший более 74%. На выборах парламента «Единая Россия» набрала почти 67% голосов.

Выборы-2017

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