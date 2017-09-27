В Саратовской области уволили каждого пятого руководителя районной избирательной комиссии

Избирательная комиссия Саратовской области уволила руководителей десяти территориальных комиссий (всего их в области 50). Решение принято, «принимая во внимание выявленные недостатки по организационному и методическому обеспечению деятельности участковых избирательных комиссий», говорится в постановлении избиркома.

Уволены главы всех шести ТИКов, расположенных в Саратове. Ранее мэр города Валерий Сараев ушел в отставку из-за выявленных нарушений.

Какие конкретно нарушения стали поводом для массовой отставки руководства комиссий, не сообщается. Только на двух участках области результаты голосования были отменены. Одна из уволенных руководителей ТИК Ирина Жукова заметила, что областная комиссия не признала обоснованной ни одну из жалоб в ходе выборов 10 сентября 2017 года.