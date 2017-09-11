истории

Результаты выборов в Москве в пяти картах Где «Единая Россия» взяла 100% мест в советах муниципальных депутатов? А где 0%?

Meduza
17:47, 11 сентября 2017

10 сентября 2017 года в Москве состоялись выборы муниципальных депутатов в 124 районах города и одном городском округе. С одной стороны, оппозиция сумела добиться первого значительного успеха за долгое время — в некоторых советах «Единая Россия» не смогла получить ни одного депутатского мандата. С другой, партия власти победила в большинстве районов. «Медуза» фиксирует результаты выборов в пяти картах.

Первая карта: 100% у «Единой России»

Вторая карта: 0% у «Единой России»

Третья карта: муниципалитеты с представителями «Объединенных демократов» и «Яблоком»

Четвертая карта: муниципалитеты с представителями КПРФ

Пятая карта: муниципалитеты, где у ЕР нет большинства

Использованы данные сайта gudkov.ru

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Фото в анонсе: Сергей Малгавко / ТАСС / Scanpix / LETA

Фото в анонсе: Сергей Малгавко / ТАСС / Scanpix / LETA

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