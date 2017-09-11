истории
Результаты выборов в Москве в пяти картах Где «Единая Россия» взяла 100% мест в советах муниципальных депутатов? А где 0%?
Meduza
17:47, 11 сентября 2017
10 сентября 2017 года в Москве состоялись выборы муниципальных депутатов в 124 районах города и одном городском округе. С одной стороны, оппозиция сумела добиться первого значительного успеха за долгое время — в некоторых советах «Единая Россия» не смогла получить ни одного депутатского мандата. С другой, партия власти победила в большинстве районов. «Медуза» фиксирует результаты выборов в пяти картах.
Первая карта: 100% у «Единой России»
Вторая карта: 0% у «Единой России»
Третья карта: муниципалитеты с представителями «Объединенных демократов» и «Яблоком»
Четвертая карта: муниципалитеты с представителями КПРФ
Пятая карта: муниципалитеты, где у ЕР нет большинства
Использованы данные сайта gudkov.ru
Читайте также
- Как выполняется задача по явке на выборах? Пособие в пяти графиках
- «Мы депутаты, за нами народ, какого хрена у нас нет полномочий?» Интервью Дмитрия Гудкова об успехе на муниципальных выборах в Москве, «уберизации» политики и конфликте с Навальным
- Успех «Объединенных демократов» и «Яблока» в Москве. Как им это удалось? Московские власти пытались не привлекать внимания к выборам, а провластные кандидаты не хотели вести кампанию
Фото в анонсе: Сергей Малгавко / ТАСС / Scanpix / LETA
Фото в анонсе: Сергей Малгавко / ТАСС / Scanpix / LETA
партнерский материал
У меня, простите, все время что-то не так с кишечником. Что это может быть?
9 карточек