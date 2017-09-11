Результаты выборов в Москве в пяти картах Где «Единая Россия» взяла 100% мест в советах муниципальных депутатов? А где 0%?

10 сентября 2017 года в Москве состоялись выборы муниципальных депутатов в 124 районах города и одном городском округе. С одной стороны, оппозиция сумела добиться первого значительного успеха за долгое время — в некоторых советах «Единая Россия» не смогла получить ни одного депутатского мандата. С другой, партия власти победила в большинстве районов. «Медуза» фиксирует результаты выборов в пяти картах.