Как выполняется задача по явке на выборах? Пособие в пяти графиках

Прежде всего надо определиться, что считать нормальным голосованием — без накруток. За образец лучше всего взять Москву, где была масса наблюдателей на участках и в районных комиссиях. Как следствие, в Москве выглядит равномерным и почти симметричным вокруг общей явки по городу.