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Как выполняется задача по явке на выборах? Пособие в пяти графиках
10 сентября в России состоялись региональные выборы, последние перед президентскими. Центризбирком смог опробовать очередные изменения в избирательном законодательстве, в частности отмену открепительных удостоверений. Но, несмотря на обещания новой главы ЦИК Эллы Памфиловой жестко пресекать нарушения, регионы не только не отказались от старых технологий накрутки голосов, но и массово применили новые. Мы выбрали для вас лучшие примеры.
Прежде всего надо определиться, что считать нормальным голосованием — без накруток. За образец лучше всего взять Москву, где была масса наблюдателей на участках и в районных комиссиях. Как следствие, распределение голосов в Москве выглядит равномерным и почти симметричным вокруг общей явки по городу.
График не должен быть идеально гладким. Небольшие отклонения допустимы. Вот, например, в Карелии на выборах главы республики есть незначительный скачок в районе 40% явки, но это не говорит о массовых нарушениях. Специалист по электоральной статистике Сергей Шпилькин считает, что такие искажения вряд ли свидетельствуют о накрутках.
А если скачков много? Вот посмотрите на Саратовскую область, где тоже выбирали губернатора.
Тут невооруженным глазом видно, как некоторые комиссии стремились к круглым или почти круглым процентам: 35, 50, 55, 65, 75. Получается знаменитая «пила Чурова». График искажен настолько, что реальную явку оценить невозможно.
Причем год назад, на выборах в Госдуму, Саратовскую область уже уличали в подобных накрутках. Тогда сразу 62 участка показали одинаковый результат.
После выборов 2017 года глава Саратова ушел в отставку в связи с допущенными нарушениями.
Но главное открытие региональных выборов в 2017 году — это не Саратовская, а Свердловская область. Там получились сразу две аккуратные средние явки: в Екатеринбурге (22%) и за его пределами (45%). Такую аномалию связывают с тем, что в некоторых районах после голосования раздавали флаеры, которые потом обменивали на лотерейные билеты. Разыгрывали квартиры, машины и другие призы. Получается, сами комиссии ничего не накручивали, но появился дополнительный «центр притяжения» избирателей.
Местная избирательная комиссия утверждает, что лотерея никак не связана с выборами.
А еще разные виды нарушений можно смешивать! В Белгородской области тоже получился конфликт между крупными городами и остальным регионом. Города показали явку около 30%, зато в поселковых комиссиях вовсю заработала уже упомянутая «пила» с округлениями до 70, 75, 80 и 85%.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова в 2016 году уже высказывалась по поводу попыток математически оценить нарушения на выборах. Она заявила, что следит за такими «умозаключениями», но напомнила: никаких реальных фактов нарушений с мест нет. «Они остаются на уровне ничем не доказанных предположений, которые к делу не пришьешь, уголовного дела не возбудишь», — сказала глава ЦИК.