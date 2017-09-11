Глава Саратова ушел в отставку из-за нарушений на выборах

ТАСС
10:05, 11 сентября 2017
Надежный источник

Глава Саратова Валерий Сараев ушел в отставку в связи с нарушениями, допущенными на состоявшихся 10 сентября выборах губернатора и депутатов законодательного собрания. Об этом объявил на пресс-конференции врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, победивший на этих выборах.

«В плане организации выборного процесса были вопросы, и поэтому он принял решение. По легитимности и прозрачности. Валерий Николаевич [Сараев] посчитал, что здесь есть часть его вины», — цитирует заявление Радаева саратовское издание «Взгляд-инфо».

Из-за каких именно нарушений Сараев решил покинуть пост главы Саратова, пока не уточняется. Ранее глава избирательной комиссии Саратовской области Павел Точилкин заявил, что поступило 16 жалоб о нарушениях, касающихся, в том числе, «всех районов Саратова». Подтвердились, по его словам, четыре жалобы. В числе прочего, сообщал он, проверялась жалоба о вбросе бюллетеней на одном из участков.

«В связи с нарушениями, допущенными в ходе выборов 10 сентября, глава города Саратова принял решение уйти в отставку», — сказал Радаев.

ТАСС
Валерий Радаев занимает пост губернатора Саратовской области с апреля 2012 года. На выборах, прошедших 10 сентября, Радаев набрал более 74 процентов голосов.
Валерий Сараев возглавлял Саратов с ноября 2016 года. На этот пост он был избран депутатами городской думы. До этого Сараев возглавлял администрацию Саратова.
Явка на выборах в Саратовской области составила 54 процента. На выборах депутатов областного заксобрания 66 процентов голосов получили представители «Единой России». 

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