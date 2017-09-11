Глава Саратова ушел в отставку из-за нарушений на выборах

Глава Саратова Валерий Сараев ушел в отставку в связи с нарушениями, допущенными на состоявшихся 10 сентября выборах губернатора и депутатов законодательного собрания. Об этом объявил на пресс-конференции врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, победивший на этих выборах.

«В плане организации выборного процесса были вопросы, и поэтому он принял решение. По легитимности и прозрачности. Валерий Николаевич [Сараев] посчитал, что здесь есть часть его вины», — цитирует заявление Радаева саратовское издание «Взгляд-инфо».

Из-за каких именно нарушений Сараев решил покинуть пост главы Саратова, пока не уточняется. Ранее глава избирательной комиссии Саратовской области Павел Точилкин заявил, что поступило 16 жалоб о нарушениях, касающихся, в том числе, «всех районов Саратова». Подтвердились, по его словам, четыре жалобы. В числе прочего, сообщал он, проверялась жалоба о вбросе бюллетеней на одном из участков.