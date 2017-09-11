10 сентября, в единый день голосования, выборы прошли в 82 из 85 регионов России. Губернаторов выбирали в 16 субъектах Федерации, среди них Бурятия, Удмуртия, Мордовия, Карелия, Свердловская и Новгородская области, Пермский край, Республика Марий Эл; главу региона также выбрали в Севастополе. Самая громкая история накануне выборов произошла в Свердловской области, где поучаствовать в гонке не смог глава Екатеринбурга Евгений Ройзман: он не набрал необходимого числа подписей муниципальных депутатов.

В шести регионах выбирали депутатов региональных парламентов; в Ленинградской и Брянской областях состоялись дополнительные выборы в Государственную думу по одномандатным округам. Депутаты от этих округов досрочно сложили с себя полномочия; один из них, бывший спикер Госдумы Сергей Нарышкин, был назначен директором Службы внешней разведки. В Якутске выбирали главу города, еще в 11 регионах — депутатов городской думы. Также 10 сентября состоялись муниципальные выборы в Алтайском крае и Москве; в Москве оппозиционные и независимые кандидаты баллотировались во всех 125 районах города.

Во всех регионах на губернаторских выборах победили действующие главы — или исполняющие их обязанности. Кандидаты от «Единой России» лидируют на губернаторских выборах во всех 16 регионах. В Бурятии единоросс Алексей Цыденов набрал более 87% голосов, в Свердловской области его однопартиец Евгений Куйвашев — более 61%, в Севастополе выдвинутый «Единой Россией» (но не входящий в партию) Дмитрий Овсянников победил c результатом более 71% голосов. Новым губернатором Калининградской области, где ни один глава не отработал больше одного срока, стал Антон Алиханов — самый молодой глава региона в РФ (17 сентября ему исполнится 31 год).

Вот список всех избранных в сентябре 2017 года губернаторов:

Адыгея — Мурат Кумпилов (избран депутатами Госсовета республики)

Белгородская область — Евгений Савченко

Бурятия — Алексей Цыденов

Калининградская область — Антон Алиханов

Карелия — Артур Парфенчиков

Кировская область — Игорь Васильев

Марий Эл — Александр Евстифеев

Мордовия — Владимир Волков

Новгородская область — Андрей Никитин

Пермский край — Максим Решетников

Рязанская область — Николай Любимов

Севастополь — Дмитрий Овсянников

Свердловская область — Евгений Куйвашев

Саратовская область — Валерий Радаев

Томская область — Сергей Жвачкин

Удмуртия — Александр Бречалов

Ярославская область — Дмитрий Миронов

В Москве кандидаты от «Объединенных демократов» получили большинство в десяти муниципальных советах различных районов столицы, в том числе в Гагаринском районе, где голосовал президент Владимир Путин. «Объединенные демократы» — группа независимых и оппозиционных кандидатов, в том числе от КПРФ и «Солидарности» (в отдельных округах сотрудничали с кандидатами от «Яблока»); координацией группы занимались бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и бывший муниципальный депутат Максим Кац.

В Хамовниках, где баллотировался бывший спецкор «Медузы», а теперь журналист «Новой газеты» Илья Азар (стал муниципальным депутатом), члены «Единой России» не смогли получить ни одного места из 15. По предварительным данным, всего оппозиция получила 141 место в 37 районах — из 1502 мандатов. Чтобы потенциальный кандидат в мэры столицы от оппозиции (выборы пройдут в 2018 году) смог пройти «муниципальный фильтр», ему нужна поддержка хотя бы одного депутата как минимум в 110 разных районах.

Партия «Яблоко» заявила, что на муниципальных выборах в Москве прошли 180 кандидатов в 51 округе (имеются в виду только кандидаты, выдвинутые от партии). В частности, в Гагаринском районе Москвы все 12 муниципальных депутатов — яблочники. Пресс-служба партии заявила, что этого результата достаточно для преодоления кандидатом от партии «муниципального фильтра» на выборах мэра столицы. О своем намерении выдвигаться от «Яблока» ранее заявили председатель московского отделения партии Сергей Митрохин и политик Дмитрий Гудков. Кто именно станет кандидатом на выборах мэра Москвы от «Яблока», пока неизвестно.

Голосование прошло при низкой явке. В Москве она составила всего 14,8%. Для сравнения: в выборах мэра Москвы в сентябре 2013 года участвовали 32% избирателей. Самая высокая явка — 71% — зафиксирована на губернаторских выборах в Мордовии. В других регионах — Карелии, Новгородской, Калининградской, Кировской и Ярославской областях — она колебалась от 23,5 до 28%. В Севастополе на выборы пришли более 30% избирателей, в Марий Эл и Пермском крае — 37 и 39% соответственно. Эти результаты намного ниже тех, что были на прошлых всенародных выборах глав этих регионов. Так, в Пермском крае в 2000 году на выборы губернатора пришли почти 49% избирателей, а в Карелии в 2002-м — более 50%.

Нарушения зафиксированы в основном в Москве. Еще до начала голосования сообщалось, что столичная мэрия намеренно свела к минимуму освещение муниципальных выборов, а решение об отказе в их информационной поддержке якобы приняла вице-мэр Анастасия Ракова, «чтобы прошли только согласованные кандидаты». За день до голосования на ютьюбе появилось видео, на котором замглавы управы московского района Ново-Переделкино Светлана Антонова передает конверты представителям избиркомов и обсуждает вопрос подсчета явки и бюллетеней. В тот же день Антонова и все руководство управы были уволены, а главы избирательных комиссий района заменены, о чем в своем твиттере сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

10 сентября о жалобах по поводу нарушений в Москве сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, на горячую линию поступило более 500 жалоб, это самый высокий показатель по России. Она обещала «сделать выводы» о работе главы Мосгоризбиркома Владимира Горбунова по итогам кампании.

Занимающаяся мониторингом выборов общественная организация «Голос» сообщила о 700 нарушениях по всей России. Больше всего, по словам сопредседателя движения Григория Мельконьянца, их зафиксировано в Москве (284 нарушения), Саратовской области (77) и Краснодарском крае (47). Мельконьяц заявил о вбросах, подкупе в виде лотерей и конкурсов — и о нарушениях при досрочном голосовании. В Саратове губернатор Валерий Радаев объявил, что из-за нарушений на выборах в отставку ушел глава города Валерий Сараев.

Председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин упомянул «аномальное» количество заявок на выносные урны, вбросы бюллетеней, а также случаи, когда председатель избиркома не пускал наблюдателей, запрещал съемку, «пытался зарегистрировать непонятных людей без паспортов».

В избиркоме Мордовии зафиксировали неудачную попытку вброса бюллетеней на одном из участков в Саранске, на другом — были обнаружены бюллетени неустановленного образца. По этим фактам в республике проводится следственная проверка, результаты на этих участках аннулированы. По сообщению республиканского избиркома, отмена результатов не повлияет на общий результат выборов.

Общественное движение «Россия выбирает» — его представители были делегированы на участки восемью партиями, включая все парламентские, и работали в 17 регионах — зафиксировало попытки подкупа избирателей на муниципальных выборах в Ярославле; им предлагали 200 рублей за голос. Активисты движения также сообщили о запрете на фото- и видеосъемку на избирательных участках во Владивостоке, Краснодаре и Пермском крае. Все данные о нарушениях наблюдатели передали в полицию.

Также заведено уголовное дело по факту подкупа избирателей на муниципальных выборах во Всеволожском районе Ленинградской области.