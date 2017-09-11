Оппозиция получила большинство на выборах в десяти районах Москвы. Включая район, где голосует Путин

Кандидаты от объединенной оппозиции получили большинство в десяти муниципальных советах московских районов. Таковы предварительные результаты по тем избирательным округам, где официально обработаны более 90 процентов голосов.

В частности, оппозиция получила все мандаты в Гагаринском районе, где постоянно зарегистрирован и голосовал президент России Владимир Путин.

Всего, по предварительным данным, оппозиция получила 141 место в 37 разных районах. Чтобы обеспечить нужное число подписей на выборах мэра в 2018 году, нужно иметь поддержку депутатов не менее, чем в 110 разных районах.

При этом глава штаба «Объединенных демократов» Максим Кац заявил, что в муниципальные собрания прошли 250 кандидатов от «Яблока» (сама партия сообщает о 180), которое участвовало в коалиции. Кац признал, что с прохождением «муниципального фильтра» на выборах мэра могут возникнуть проблемы.