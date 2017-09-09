«Видишь, как очкую?» Замглавы управы Ново-Переделкино обсуждает с представителями участковых избиркомов подтасовки на выборах муниципальных депутатов. Видео

На ютьюбе опубликован видеоролик, в котором замглавы управы района Ново-Переделкино Светлана Антонова передает представителям участковых избирательных комиссий конверты с неизвестным содержанием, называя это «вознаграждением» и «авансом». Антонова также обсуждает со своими собеседниками, как учитывать явку «наших сторонников», и просит их не начинать подсчет бюллетеней без звонка из управы. «Медуза» рассказывает о содержании видео и о том, что о нем думают сама Антонова и мэрия Москвы.

Обновление от 17.00 9 сентября: Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что глава и замглавы управы Ново-Переделкино уволены, а все председатели участковых избирательных комиссий заменены.

Ролик под заголовком «Сколько стоят честные выборы?» был выложен на ютьюб пользователем «Светлана Антонова» в ночь на 9 сентября. Утром того же дня видео появилось в сообществах московских районов Ново-Переделкино и Солнцево в соцсетях.

Насколько можно судить, видео представляет собой нарезку из нескольких встреч Светланы Антоновой, заместителя главы управы района Ново-Переделкино, с представителями избирательных комиссий района. Как указывает присутствующий в ролике таймер, встречи проходили утром и днем 7 сентября.

Сколько стоят «честные» выборы? (на примере района Ново-Переделкино, ЗАО, Москва) Светлана Антонова

Большинство собеседников Антоновой в ролике не идентифицированы, однако указаны номера избирательных участков, в комиссии которых они входят. Согласно титрам в видео, Антонова проводит встречи с представительницами УИКов 2689 (его председатель — Елена Тарасова; женщина в ролике представляется Еленой Анатольевной), 2696, 2673, 2680 (судя по всему, в видео фигурирует председатель УИКа Алла Колоска) и 2695. В последней встрече также участвует глава ГБУ «Жилищник» в Ново-Переделкино и кандидат в муниципальные депутаты от «Единой России» Александр Соколов.

На видео видно, как Антонова передает всем представителям участковых избирательных комиссий конверты. В разговоре с председателем УИК 2689 (середина второй минуты ролика) Антонова называет содержимое конверта «вознаграждением». Передавая конверт представительнице УИК 2673, Антонова сообщает, что в нем находится «аванс», за которым последует «зарплата» (конец третьей минуты ролика).

Также в разговоре с представительницей УИК 2673 Антонова объясняет ей, как необходимо вести учет голосов «наших сторонников»:

«Вы представляете книгу избирателей? У вас на участке одна книга, вы ее потом расшиваете. У вас сквозная нумерация [избирателей]. Под каждым номером, вы это знаете, у вас записан человек. У меня все книги в электронном виде. И все люди, которые занесены в базу сторонников наших, они имеют у меня в электронном виде тот же порядковый номер, что и в книге. Мне от вас нужно будет два раза в день, в 12 и в 16 [часов], нужно будет [сообщать] номера тех, кто пришел [на участок]». (на видео: с 3:55 по 4:35)

По информации «Медузы», списки «сторонников» составляются в районах перед муниципальными выборами повсеместно. Туда включаются люди, которые должны проголосовать за каждого провластного кандидата. Один из политтехнологов, работающих с властями, говорил «Медузе», что таково распоряжение мэрии города.

В том же разговоре Антонова сообщает, что начинать подсчет голосов комиссии следует только после звонка из управы:

«Ждите моего звонка. Когда я скажу, что можно начинать считать. <Неразборчиво.> Комиссию попридерживайте. Потому что вдруг… Есть комиссии, которые я вообще не хочу с ними разговаривать, которые не очень хорошие люди, пусть они делают, как считают нужным. <Неразборчиво.> Остальные мои коллеги, которые… Мы давно с вами работаем. <Неразборчиво.> Я хочу попридержать, потому что вдруг в той прошли [не те кандидаты], чтобы по округу, по району прошла наша пятерка». (на видео: с 5:00 по 5:30)

Далее в разговоре представительница УИК 2673 упоминает, что в «укромном месте» у нее лежат бюллетени — судя по всему, голоса в них уже расставлены за нужных кандидатов. Видимо, женщины обсуждают, каким образом можно вбросить такие бюллетени.

Представительница УИК 2673: Я какому-нибудь Васе говорю: Вась, 50 [бюллетеней] накинь.

Антонова: Да.

Представительница УИК 2673: А потом мне аккуратно, когда мне надо уничтож… убрать из них десятку…

Антонова: <Неразборчиво.> А кто будет считать? Ваши будут считать? Сколько неиспользованных! Вы с ума сошли.

Представительница УИК 2673: Там не будет их проверять?

Антонова: Неиспользованные? Нет, конечно.

Представительница УИК 2673: Тогда неиспользованные я смело ставлю… В протоколе на десятку меньше нужно поставить! <Неразборчиво.> Видишь, как очкую? (на видео: с 6:45 по 7:30)

Остальные разговоры, представленные в ролике, менее подробны. Председатель УИК 2689 приходит на разговор со второй женщиной, которую Антонова называет «наблюдателем» и, судя по всему, просит выйти. С представительницей УИК 2680 Антонова кратко обсуждает «нехорошую ситуацию», сложившуюся, видимо, перед выборами. «Сейчас наша судьба зависит, всей управы деньги и время [зависят] от того, как мы проведем выборы», — сообщает Антонова представительнице УИК 2696. По закону участковые избирательные комиссии не подчиняются городским управам.

В разговоре с «Медузой» Светлана Антонова косвенно подтвердила, что именно она фигурирует на видео, однако заявила, что его содержание «не соответствует действительности». «Жуткая клевета, жуткая нарезка. Я сейчас просто в шоке. Потом перезвоню», — сказала замглавы управы районо Ново-Переделкино.

По информации «Медузы», 9 сентября в мэрии Москвы прошла встреча, посвященная опубликованному видео. На ней в том числе присутствовал заместитель Анастасии Раковой Вячеслав Шуленин. На момент публикации этого материала пресс-служба мэрии не прокомментировала сам факт встречи и ее содержание.

Кроме того, утром того же дня прошло заседание Московской городской избирательной комиссии (МГИК) под руководством его председателя Валентина Горбунова. По словам источника «Медузы», близкого к мэрии, комиссия посмотрела ролик и пришла к выводу, что Светлана Антонова передавала членам комиссий конверты с неизвестным содержимым. В связи с этим МГИК решил обратиться в правоохранительные органы с представлением о пресечении противоправных действий, а также поручил территориальной избирательной комиссии Ново-Переделкино до 16 часов 9 сентября провести заседание и рассмотреть эту ситуацию. Кроме того, МГИК поручил территориальному избиркому отреагировать на случившееся и, возможно, отстранить виновных от работы в комиссиях, а также провести разъяснительную работу среди всех председателей УИКов. Как сообщает собеседник «Медузы», горизбирком также попросил мэрию принять меры по отношению к Антоновой, если для этого будут основания.

На данный момент пользователь «Светлана Антонова» опубликовал одно видео на ютьюбе. В аннотации к ролику анонсированы «следующие серии», в которых будут фигурировать представители других УИКов района Ново-Переделкино.

Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве в воскресенье, 10 сентября.