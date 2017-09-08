Скоро выборы муниципальных депутатов, а я вообще не знаю, что это! Помогите!

10 сентября 2017 года в России — единый день голосования. В этот день во многих регионах страны пройдут выборы разного уровня: будут выбирать губернаторов, депутатов местных законодательных собраний и даже двух депутатов Госдумы (надо решить, кому достанутся два свободных мандата). И еще в воскресенье во многих субъектах, в том числе и в Москве, состоятся выборы муниципальных депутатов. Читатели «Медузы» прислали нам много писем с просьбой рассказать, кто это такие и какие у них полномочия. Тем более, что сами власти с информированием людей справляются плохо — например, в Москве, по сведениям «Ведомостей» , мэрия умышленно не особенно зазывает людей на выборы, чтобы провести своих кандидатов. Мы ответили на ключевые вопросы о муниципальных депутатах.

Что за муниципальные депутаты?

Муниципальный депутат — самый распространенный вид депутата в России. В начале года в России было 22 327 муниципальных образований. Муниципальное образование — это все, что меньше субъекта Федерации. Город-миллионник Новосибирск — это муниципальное образование, Бакланское сельское поселение в Брянской области — тоже муниципальное образование. И у каждого муниципального образования, где живут больше ста избирателей, есть свой представительный орган, в котором заседают муниципальные депутаты.

В России три города федерального значения, то есть три города, которые считаются субъектами Федерации. Это Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Внутри таких городов много муниципальных образований. В Москве, скажем, их целых 146 штук.

В муниципальные депутаты люди могут баллотироваться от партий, а могут идти сами — самовыдвиженцами. Значительная часть депутатов — сотрудники бюджетных учреждений. Например, директора школ, главные врачи больниц, руководители домов культуры. По закону только 10% депутатов совета могут заниматься депутатской деятельностью на постоянной основе — остальные совмещают ее с другой работой. Срок полномочий депутатов в разных муниципалитетах разный — от двух до пяти лет.

Что решают муниципальные депутаты?

Полномочия собраний депутатов в разных муниципалитетах могут отличаться — это зависит от типа муниципального образования. Скажем, полномочия депутатов городских поселений отличаются от полномочий депутатов сельских поселений. Но основная идея такая: местные представительные органы занимаются исключительно локальными вопросами. Решают, на что потратить бюджет, распоряжаются судьбой муниципальных предприятий и учреждений, устанавливают местные налоги и сборы и так далее. В некоторых муниципалитетах из числа местных депутатов выбирают главу муниципального образования. Документы, которые принимают муниципальные депутаты, называются муниципальными правовыми актами.

Еще у собраний муниципальных депутатов есть важная функция — так называемый муниципальный фильтр. Если кто-то хочет возглавить субъект, он должен заручиться поддержкой от пяти до десяти процентов муниципальных депутатов и глав муниципальных образований региона. Это правило работает и в случае с выборами мэра в Москве. Политик Дмитрий Гудков, координирующий выдвижение демократических кандидатов в муниципальные депутаты, говорит, что одна из основных задач — преодоление муниципального фильтра перед выборами мэра в 2018 году.

По словам эксперта Комитета гражданских инициатив, руководителя проекта «Муниципальная карта России: точки роста» Андрея Максимова, муниципальные советы в целом не обладают большой автономностью: они встроены в «вертикаль власти» и ориентируются на политику региональных властей.

У московских муниципальных советов полномочий совсем мало, если сравнивать, к примеру, с городскими думами. По словам Максимова, это связано с тем, что основные вопросы решаются на уровне города. Муниципальные советы в реальности решают совсем узкий круг вопросов — организация районных праздников, каких-то досуговых мероприятий и т. п. Кроме того, депутаты заслушивают отчеты разных представителей государственных органов, которые действуют в их районе.

Вот характерная цитата муниципального депутата Замоскворечья Сергея Маркова: «Все-таки в Москве полномочия муниципального депутата являются очень узкими, несмотря на все разговоры о расширении прав органов местного самоуправления. На самом деле тенденция в обратную сторону, и никаких реальных полномочий у муниципальных депутатов нет. Когда я читал законы, я думал, что на что-то тут можно повлиять, но на деле все очень ограниченно. Отстаивать какие-то важные для города, для района инициативы, влияющие на общественно-политический климат, оказалось проблематичным».

Но есть и хорошие примеры. Например, парк «Горка», который построили на месте пустыря по настоянию жителей Китай-города. По их словам, это стало возможным после того, как инициаторы обратились к муниципальным депутатам Басманного района. Правда, насколько такие случаи распространены, оценить довольно сложно.

Собираюсь голосовать. Куда идти?

На свой избирательный участок. Найти его можно с помощью специального сервиса на сайте Центральной избирательной комиссии РФ — нужно только знать свой адрес «прописки».