«Ведомости»: мэрия Москвы решила не освещать муниципальные выборы, чтобы провести своих кандидатов

Московская мэрия целенаправленно решила свести к минимуму освещение предстоящих выборов муниципальных депутатов, «чтобы прошли только согласованные кандидаты». Об этом «Ведомостям» рассказал неназванный источник, близкий к администрации президента.

Решение об отказе от информационного обеспечения выборов принимала вице-мэр Анастасия Ракова, утверждает собеседник газеты. Официально мэрия не ответила на запрос издания.

6 сентября на ситуацию в Москве обратила внимание глава ЦИК Элла Памфилова. Она отчитала главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова за то, что комиссии почти никак не уведомили граждан о предстоящем голосовании.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков заявил, что власти добиваются снижения явки до 10-20 процентов, «потому что если все недовольные придут на выборы, то мандатов у единороссов не будет».