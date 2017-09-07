«Ведомости»: мэрия Москвы решила не освещать муниципальные выборы, чтобы провести своих кандидатов

Ведомости
06:35, 7 сентября 2017
Требует подтверждения

Московская мэрия целенаправленно решила свести к минимуму освещение предстоящих выборов муниципальных депутатов, «чтобы прошли только согласованные кандидаты». Об этом «Ведомостям» рассказал неназванный источник, близкий к администрации президента.

Решение об отказе от информационного обеспечения выборов принимала вице-мэр Анастасия Ракова, утверждает собеседник газеты. Официально мэрия не ответила на запрос издания.

6 сентября на ситуацию в Москве обратила внимание глава ЦИК Элла Памфилова. Она отчитала главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова за то, что комиссии почти никак не уведомили граждан о предстоящем голосовании.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков заявил, что власти добиваются снижения явки до 10-20 процентов, «потому что если все недовольные придут на выборы, то мандатов у единороссов не будет».

По закону комиссии всех уровней должны сообщить избирателям, где и когда будут проходить выборы, не позднее чем за 10 дней до голосования. На практике перед выборами обычно за неделю расклеивают объявления об адресе участковой комиссии, а за день — о месте и времени голосования.
10 сентября в Москве пройдут выборы депутатов муниципальных собраний практически во всех районах. Всего будет распределено почти полторы тысячи мандатов. От поддержки выбранных в 2017 году депутатов будет зависеть выдвижение кандидатов в мэры Москвы в 2018 году.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме