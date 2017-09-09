Собянин уволил руководство управы Ново-Переделкино. Чиновницу засняли обсуждающей подтасовки с членами участковых избиркомов

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увольнении главы и замглавы управы района Ново-Переделкино за «грубейшие нарушения» в ходе подготовки выборов. Как следует из его слов, мэрия обратится в связи с этими нарушениями в прокуратуру.

Он также заявил, что в районе .

«Стараемся проводить максимально честные выборы. Но, видимо, не всем это нравится», — заявил мэр Москвы.

В публикациях в соцсетях Сергея Собянина не упомянуто, с чем именно связано увольнение руководства управы. 8 сентября было опубликовано видео, на котором замглавы управы Светлана Антонова предположительно обсуждает подтасовки на муниципальных выборах с представителями участковых избирательных комиссий. «Медуза» подробно рассказала об этой видеозаписи и происходящем на нем.

В мэрии Москвы подтвердили «Медузе», что уволена именно Светлана Антонова.