Собянин уволил руководство управы Ново-Переделкино. Чиновницу засняли обсуждающей подтасовки с членами участковых избиркомов

Сергей Собянин
14:01, 9 сентября 2017
Надежный источник

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увольнении главы и замглавы управы района Ново-Переделкино за «грубейшие нарушения» в ходе подготовки выборов. Как следует из его слов, мэрия обратится в связи с этими нарушениями в прокуратуру.

Он также заявил, что в районе заменены все председатели избиркомов.

«Стараемся проводить максимально честные выборы. Но, видимо, не всем это нравится», — заявил мэр Москвы.

В публикациях в соцсетях Сергея Собянина не упомянуто, с чем именно связано увольнение руководства управы. 8 сентября было опубликовано видео, на котором замглавы управы Светлана Антонова предположительно обсуждает подтасовки на муниципальных выборах с представителями участковых избирательных комиссий. «Медуза» подробно рассказала об этой видеозаписи и происходящем на нем.

В мэрии Москвы подтвердили «Медузе», что уволена именно Светлана Антонова.

10 сентября в Москве пройдут выборы муниципальных депутатов. Газета «Ведомости» писала, что мэрия Москвы решила свести к минимуму освещение предстоящих выборов муниципальных депутатов, «чтобы прошли только согласованные кандидаты». 
Подробнее об институте муниципальных депутатов и его роли можно прочесть в материале «Медузе».

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