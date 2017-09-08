Почему москвичи не знают про выборы. В одной цифре

Центризбирком отчитал московские комиссии за то, что они плохо организовали оповещение о выборах 10 сентября. После этого глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил «Интерфаксу», что москвичам отправили более 2,5 миллиона SMS о предстоящем голосовании. Но в 125 районах, где проходят выборы, живут, по данным на 1 июля, более семи миллионов избирателей. Горбунов пояснил, что SMS отправляют тем, кто зарегистрирован на портале госуслуг, но их тоже почти шесть миллионов. Кого будут выбирать в Москве, вы можете узнать тут.



