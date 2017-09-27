Глава Минэкономразвития сравнил биткоин с акциями МММ
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сравнил биткоин с МММ — наиболее известной в современной истории России финансовой пирамидой.
«Если посмотреть на динамику стоимости биткоина, она очень похожа на динамику стоимости акций МММ», — сказал Орешкин, выступая в Совете Федерации.
Министр указал «на очень высокие риски» для инвестирующих в криптовалюты. Государство, подчеркнул Орешкин, не сможет защитить этих людей, добавив, что «они действуют абсолютно на свой страх и риск».
«С точки зрения технологий, нужно быть в авангарде их разработки, но с точки зрения финансовых инструментов нужно оставаться очень аккуратными», — сказал он.
В России статус криптовалют, включая биткоины, в настоящий момент законодательно не урегулирован.
Генпрокуратура заявляла, что считает криптовалюты денежными суррогататами, выпуск которых в России запрещен.
Минфин, в свою очередь, сообщил, что предлагает разрешить операции с биткоинами только на бирже и только квалифицированным инвесторам.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее неоднократно заявляла, что Банк России будет изучать вопрос использования криптовалют, но видит риски их использования для проведения сомнительных операций, включая финансирование терроризма.