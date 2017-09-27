Глава Минэкономразвития сравнил биткоин с акциями МММ

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сравнил биткоин с МММ — наиболее известной в современной истории России финансовой пирамидой.

«Если посмотреть на динамику стоимости биткоина, она очень похожа на динамику стоимости акций МММ», — сказал Орешкин, выступая в Совете Федерации.

Министр указал «на очень высокие риски» для инвестирующих в криптовалюты. Государство, подчеркнул Орешкин, не сможет защитить этих людей, добавив, что «они действуют абсолютно на свой страх и риск».

«С точки зрения технологий, нужно быть в авангарде их разработки, но с точки зрения финансовых инструментов нужно оставаться очень аккуратными», — сказал он.