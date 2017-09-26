Fitch: санация крупнейших банков обойдется России в 500 миллиардов рублей
Расходы России вырастут на 500 миллиардов рублей из-за того, что власти решили санировать, а не банкротить крупные проблемные банки. Об этом говорится в презентации рейтингового агентства Fitch.
Агентство напоминает, что из 30 последних решений о санации 10 закончились тем, что банки, взявшие на себя обязательства по спасению других, сами оказались в тяжелом положении. В качестве примера приводятся «Открытие», Бинбанк, Пробизнесбанк и Татфондбанк.
Ранее Центробанк сообщал, что только на докапитализацию «Открытия» может потребоваться до 400 миллиардов рублей. Разница между обязательствами и активами Бинбанка может составлять до 350 миллиардов рублей.
«Открытие» и Бинбанк впервые решили санировать по новой схеме, через Фонд консолидации банковского сектора. Для этого основным собственником банков станет сам Центробанк.