Fitch: санация крупнейших банков обойдется России в 500 миллиардов рублей

RNS
07:34, 26 сентября 2017
Надежный источник

Расходы России вырастут на 500 миллиардов рублей из-за того, что власти решили санировать, а не банкротить крупные проблемные банки. Об этом говорится в презентации рейтингового агентства Fitch.

Агентство напоминает, что из 30 последних решений о санации 10 закончились тем, что банки, взявшие на себя обязательства по спасению других, сами оказались в тяжелом положении. В качестве примера приводятся «Открытие», Бинбанк, Пробизнесбанк и Татфондбанк.

Ранее Центробанк сообщал, что только на докапитализацию «Открытия» может потребоваться до 400 миллиардов рублей. Разница между обязательствами и активами Бинбанка может составлять до 350 миллиардов рублей.
«Открытие» и Бинбанк впервые решили санировать по новой схеме, через Фонд консолидации банковского сектора. Для этого основным собственником банков станет сам Центробанк.

Санация крупнейших банков России

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме