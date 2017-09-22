Умару Джабраилову назначили психиатрическую экспертизу

Бывшему сенатору от Чечни Умару Джабраилову, в отношении которого возбуждено уголовное дело за стрельбу в отеле Four Seasons, назначена психиатрическая экспертиза. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Адвокат Джабраилова Александр Карабанов отказался от каких-либо комментариев агентству по этому поводу.

Ранее в рамках расследования дела была назначена трассологическая экспертиза оружия, из которого стрелял бывший сенатор, а также проведена экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в крови Джабраилова.