Умару Джабраилову назначили психиатрическую экспертизу
Бывшему сенатору от Чечни Умару Джабраилову, в отношении которого возбуждено уголовное дело за стрельбу в отеле Four Seasons, назначена психиатрическая экспертиза. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Адвокат Джабраилова Александр Карабанов отказался от каких-либо комментариев агентству по этому поводу.
Ранее в рамках расследования дела была назначена трассологическая экспертиза оружия, из которого стрелял бывший сенатор, а также проведена экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в крови Джабраилова.
«Следователи назначили Умару Джабраилову проведение психиатрической экспертизы», — отметил собеседник агентства.
Умар Джабраилов, занимавший пост сенатора от Чечни в 2004–2009 годах, был 29 августа задержан в отеле Four Seasons в центре Москвы. Джабраилов, как сообщалось, несколько раз выстрелил из пистолета в потолок в своем номере.
В отношении Джабраилова было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». С бывшего сенатора взята подписка о невыезде.
«Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что на допросе Джабраилов заявил, что случайно несколько раз выстрелил из наградного пистолета. В интервью СМИ бывший сенатор сначала заявил, что открыл стрельбу из-за конфликта с персоналом отеля, а затем рассказал, что начал стрелять из-за неудачных деловых переговоров.
По неофициальным данным, экспертиза, проведенная в рамках расследования дела, показала, что Джабраилов принимал наркотики.