Умару Джабраилову назначили психиатрическую экспертизу

ТАСС
07:35, 22 сентября 2017
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Бывшему сенатору от Чечни Умару Джабраилову, в отношении которого возбуждено уголовное дело за стрельбу в отеле Four Seasons, назначена психиатрическая экспертиза. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Адвокат Джабраилова Александр Карабанов отказался от каких-либо комментариев агентству по этому поводу.

Ранее в рамках расследования дела была назначена трассологическая экспертиза оружия, из которого стрелял бывший сенатор, а также проведена экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в крови Джабраилова.

«Следователи назначили Умару Джабраилову проведение психиатрической экспертизы», — отметил собеседник агентства.

ТАСС
Умар Джабраилов, занимавший пост сенатора от Чечни в 2004–2009 годах, был 29 августа задержан в отеле Four Seasons в центре Москвы. Джабраилов, как сообщалось, несколько раз выстрелил из пистолета в потолок в своем номере.
В отношении Джабраилова было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». С бывшего сенатора взята подписка о невыезде.
«Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что на допросе Джабраилов заявил, что случайно несколько раз выстрелил из наградного пистолета. В интервью СМИ бывший сенатор сначала заявил, что открыл стрельбу из-за конфликта с персоналом отеля, а затем рассказал, что начал стрелять из-за неудачных деловых переговоров.
По неофициальным данным, экспертиза, проведенная в рамках расследования дела, показала, что Джабраилов принимал наркотики.

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