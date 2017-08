В Москве задержан бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов. Он стрелял в потолок гостиничного номера из наградного пистолета

30 августа в московском отеле Four Seasons за хулиганство задержали бизнесмена и бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова. В ночь на 30 августа он начал стрелять из наградного пистолета в гостиничном номере; по версии близкого к изданию «Лайф» телеграм-канала «Мэш», ему не понравилось, что ужин в номер принесла уборщица, а не официант. Не исключено, что бывший сенатор находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Полиция возбудила уголовное дело. Джабраилова могут отпустить под подписку о невыезде; его также могут лишить права пользоваться наградным пистолетом.

В ночь на 30 августа в Москве полиция задержала бизнесмена, бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова — за стрельбу в номере отеля Four Seasons (гостиница «Москва»). Об этом рассказали источники в правоохранительных органах РБК и РИА «Новости». Пресс-служба столичного управления МВД утром 30 августа сообщила о задержании в одной из гостиниц в центре города «мужчины, который из принадлежащего ему наградного пистолета произвел выстрелы вверх». Телеграм-канал «Мэш» (связан с изданием «Лайф») пишет, что Джабраилов начал стрелять из наградного пистолета Ярыгина, потому что якобы заказанный ужин ему принесла уборщица, а не официант.

На звонки «Медузы» пресс-служба отеля Four Seasons не ответила. В пиар-агентстве «Прогресс» (занимается пиар-сопровождением бизнесменов Юрия и Алексея Хотиных, владеющих зданием отеля) заявили, что не считают нужным «комментировать каждый чих». Изданию РБК в отеле Four Seasons сказали, что Джабраилов не был у них зарегистрирован. «Медиазоне» в пресс-службе гостиницы сообщили, что Four Seasons «сотрудничает с органами власти по ситуации, произошедшей [29 августа]».

Джабраилову 59 лет, с 2004 по 2009 год он занимал пост сенатора от Чечни, но его полномочия были прекращены досрочно — по данным «Ведомостей», из-за охлаждения отношений с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. До работы в Совете Федерации был президентом ООО «Группа плаза» (этой организации принадлежала компания «Манежная площадь», управлявшая гостиницей «Россия» — в 2006 году ее начали разбирать; на месте «России» будет разбит парк «Зарядье»). Сейчас Джабраилов возглавляет попечительский совет Московского музея современного искусства и является почетным академиком Российской академии художеств.

При задержании Джабраилов якобы сообщил полицейским, что «без боя не сдастся»; по другим данным — сразу сложил оружие. Источник РБК сообщает, что полицейские, прибывшие по вызову охранников отеля, поднялись на шестой этаж, в номер 633. Дверь открыл Джабраилов с пистолетом в руке, он сказал: «Без боя не сдамся». Сотрудники полиции все равно прошли в номер, увидели пулевые отверстия и задержали бизнесмена.

При этом «Мэш» пишет, что Джабраилов, увидев наряд, якобы «все понял, положил пистолет на пол перед собой, подтолкнул его носком ботинка поближе к полицейским и позволил себя задержать». Источник «Коммерсанта» подтверждает обе версии: якобы сначала Джабраилов действительно отказался сдаваться, но при повторной просьбе положил пистолет на пол.

Источник ТАСС в полиции сообщил, что Джабраилов в момент задержания находился в состоянии опьянения. «В наркотическом или алкогольном, покажет экспертиза», — уточнил собеседник агентства. Источник «Коммерсанта» сообщил, что, «по некоторым данным», медицинское освидетельствование выявило в крови бывшего сенатора «следы наркотических препаратов». Источник РИА «Новости» сообщил, что в номере, где останавливался Джабраилов, нашли «белый порошок неизвестного происхождения», его отправили на экспертизу.

Джабраилова доставили в ОВД «Китай-город», днем 30 августа он все еще оставался там. «Московский комсомолец» сообщил, что ОВД «Китай-город», «опасаясь нападения земляков задержанного», ввели в районе план «Крепость» и пропускают только жителей, зарегистрированных в Китай-городе. При этом «Медузе» в ОВД «Китай-город» заявили, что жилых домов в районе нет (следовательно, нет и зарегистрированных там жителей).

Дежурный офицер пресс-службы столичного управления МВД сообщил, что «первый раз слышит» о плане «Крепость» в Китай-городе. Корреспондент «Медиазоны» Дмитрий Швец, находившийся возле ОВД «Китай-город», в разговоре с «Медузой» не подтвердил информацию о каком-либо пропускном режиме в районе. «Земляков задержанного» возле отделения, по его словам, также нет.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Источник РИА «Новости» сообщает, что пока просто по факту случившегося; источники ТАСС и «Коммерсанта» — что непосредственно в отношении Джабраилова. «Коммерсант» уверен, что бывшего сенатора отпустят под подписку о невыезде, поскольку совершенное преступление не тяжкое. Источник РИА «Новости» добавляет, что Джабраилова могут лишить права на ношение наградного оружия.

Пресс-секретарь Джабраилова Григорий Горчаков отказался от комментариев «Медузе». «Не обладаю информацией», — сказал он. Помощник Джабраилова Рахман Янсуков заявил «Медузе», что не знает никаких подробностей истории.

Вечером 30 августа Джабраилов был отпущен под подписку о невыезде.